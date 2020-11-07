Американские СМИ, включая. AP, CNN, New York Times, ABC News, Fox News и другие, в субботу, 7 ноября, объявили Джо Байдена избранным президентом США. Выборы прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается.

По подсчетам СМИ, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден победил в штате Пенсильвании и набрал 273 голоса коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. При этом Fox News сообщает о 290 голосах у Байдена.

У действующего президента Дональда Трампа, по подсчетам СМИ, пока 213 или 214 голосов. Представители кампании Трампа в очередной раз заявили, что он будет оспаривать результаты выборов в судах.

В заявлении Трампа говорится, что Байден «торопится, ложно выдавая себя за победителя» и что гонка пока «далека от завершения.»

При этом СМИ, принадлежащие медиа-магнату Руперту Мёрдоку и на протяжении срока правления Трампа поддерживавшие его, а именно Fox News, Wall Street Journal и New York Post, уже сменили тон и призывают президента с честью признать поражение, сохранив таким образом своё наследие и уважение миллионов сторонников.

Коллегия выборщиков должна официально избрать президента 14 декабря.

77-летний Байден 20 января станет 46-м президентом и самым пожилым человеком, когда-либо вступавшим на этот пост, пишет New York Times.

По данным CNN, Джо Байден должен вскоре выступить с обращением к нации. Он уже распространил заявление, в котором выразил признательность американскому народу за доверие, оказанное ему и избранному вице-президенту Камале Харрис.

«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня лидером нашей великой страны. Работа, стоящая перед нами, будет сложной, но я обещаю вам: я буду президентом для всех американцев — голосовали вы за меня или нет», — написал Джо Байден в Твиттере.

Избранный вице-президент Камала Харрис войдет в историю «как первая женщина, первая темнокожая женщина, первая американка индийского происхождения и первая дочь иммигрантов» на этом посту, пишет New York Times.