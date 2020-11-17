Несовершеннолетняя девочка со II группой инвалидности К. К. (инициалы изменены) систематически подвергалась сексуальному насилию со стороны 65-летнего соседа Ф. Ю. в Пахтаабадском районе Андижанской области. Об этом сообщила мать пострадавшей в открытом видеообращении в соцсетях.

По словам матери, 5−10 лет назад в результате ссоры ее соседка Р. Ю. пригрозила сделать из ее дочери проститутку, когда она подрастет.

«После возвращения ее мужа из России они сдружились с нами, сделали ремонт нашей банной комнаты. Моя дочь хорошо учится в школе, но „по женским вопросам“ она немного наивна. Они вытащили ее на улицу и говорили ей: „Все девочки такие, ты должна проживать счастливую жизнь, твои родители не выпускают на улицу, считая тебя сумасшедшей“. В результате она была изнасилована», — рассказала женщина.

Как сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на мать пострадавшей, девочке приобрели планшет, чтобы она училась онлайн во время пандемии. Во время использования интернета К. К. случайно стала свидетелем порнографического видеоролика и показала его матери, сказав: «Это счастливая жизнь, мне об этом сказал тот дядя…» Тогда мать впервые заподозрила, что девочка подвергается сексуальному насилию со стороны соседа.

Мать утверждает, что окно между соседскими домами было забито гвоздями. Сосед вытащил их и проникал в дом через это окно, чтобы достичь своих «корыстных целей».

«Он обманывал мою дочь, говоря ей: «Не рассказывай маме, будешь счастливой, доченька. Из-за того, что у тебя инвалидность, тебе об этом не говорят, на самом деле все выходят замуж таким образом».

Мать заявила, что у ее дочери судорожное расстройство, но она не является умственно отсталой, что подтверждают и психологи, и соседи. «Она просто очень наивная, не выходила на улицу», — сказала она.

Тетя пострадавшей сообщила, что сосед также давал девочке таблетки «якобы от гриппа». Мать предположила, что это могли быть обезболивающие или противозачаточные таблетки.

В видеообращении от 30 октября мать пострадавшей заявила, что несколько раз обращалась в правоохранительные органы, но там отказываются возбуждать уголовное дело и смотрят на нее «как на сумасшедшую».

УВД Андижанской области отреагировало на произошедшее 5 ноября. По данным ведомства, 26 сентября жительница Пахтаабадского района К. И. обратилась с заявлением на имя начальника УВД и сообщила, что ее сосед Ф. Ю. на протяжении 3−4 месяцев находился в половых отношениях с ее дочерью К. К., и совершал «постыдные и извращенные действия против нее». Заявительница попросила принять законные меры в отношении мужчины.

В рамках доследственной проверки проведены судебно-медицинская, физико-техническая и психиатрическая экспертизы. В ходе расследования выяснилось, что гражданин Ф. Юнусов с 2018 года вступал в половую связь с несовершеннолетней К. К. (2004 года рождения), при этом осозновая, что ей не исполнилось и 16 лет.

По данному факту следственный отдел ОВД Пахтаабадского района 4 ноября возбудил уголовное дело в отношении Ф. Ю. частью 1 статьи 128 Уголовного кодекса (половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим 16 лет / наказывается обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет). Ведется следствие.