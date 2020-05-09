«Газета.uz» публикует перевод статьи с некоторыми изменениями докторанта Института исследований проблем развития Университета Сассекса (Великобритания) Дильмурада Юсупова. В ней автор анализирует разницу между интегрированным и инклюзивным образованием и предлагаемые Министерством народного образования меры по развитию образования детей с инвалидностью на соответствие принципам инклюзивного образования.

Недавно на общественное обсуждение был представлен проект постановления президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования детей с инвалидностью» и Концепция развития инклюзивного (интегрированного) образования в Узбекистане до 2030 года, разработанные Министерством народного образования.

Проведение общественного обсуждения проектов постановления и концепции можно назвать значительным шагом к укреплению социальной защиты детей с инвалидностью, развитию образования и их вовлечению в общество. Вместе с этим, в проектах содержится ряд противоречий, и предлагаемые меры могут не отвечать полностью принципам инклюзивного образования.

Раздельные классы — это инклюзия или сегрегация?

Согласно проекту постановления, с 1 сентября 2021 года запланировано создание «отдельного опорного коррекционного класса для детей с различными отклонениями в физическом и психическом развитии и нуждающихся в оздоровлении». Вдобавок во всех пилотных общеобразовательных школах будет открыта штатная единица дефектолога.

Давайте представим себе: с 1 сентября будущего года в общеобразовательной школе в регионе N открылся отдельный первый класс «И» для детей с инвалидностью. Как считает отец ребёнка с аутизмом Фархад Артыкбаев, создание этого «государства в государстве» будет противоречить принципам инклюзивного образования и приведёт к разделению детей по признаку наличия инвалидности.

Как указано в Конвенции ООН о правах инвалидов, инклюзивное образование (от фр. inclusif — «включающий в себя») означает совместное обучение детей с инвалидностью и детей без неё.

Отдельный класс «Н» может дать детям без инвалидности негативный посыл. Опыт многих стран показывает, что отдельные классы для детей с особыми потребностями в школе не воспринимаются сообществом детей в школе. Более того, проводить опыты на детях с инвалидностью, создав для них отдельные условия внутри общеобразовательной школы — в то время, как все остальные ученики без инвалидности, их родители и преподаватели не подготовлены для принятия таких детей, — может иметь негативные последствия для эмоционального развития детей первого класса «И». Например, могут наблюдаться случаи буллинга детей без инвалидности по отношению к детям с ярлыком класса «И».



Да, в отдельных странах подобный опыт уже был осуществлён. Идея заключалась в том, что созданные поначалу отдельные классы для детей с инвалидностью затем постепенно должны были объединиться с общими классами. Такой постепенный подход создаёт некие возможности для общения детей, но оставляет ограниченными их контакты за пределами учебного процесса, что противоречит принципам инклюзии.

Разные дети — разные потребности

Исходя из использованных терминов в проекте постановления остаётся неясным, какие именно формы инвалидности имеются в виду в проекте документа. У детей могут быть различные нарушения функций организма, то есть физические, умственные, психические или сенсорные (слух и зрение) расстройства и их сочетания. Для каждого расстройства характерны уникальные и индивидуальные потребности ребёнка.

Например, для ребёнка с ограниченными физическими возможностями потребуется оснащение здания школы пандусами и другими разумными приспособлениями; для ребёнка с нарушением зрения понадобятся учебники на языке Брайля и особые приспособления (Брайлевский прибор и грифель, Брайлевский дисплей и принтер), для глухих и слабослышащих детей — служба перевода на жестовый язык, для детей с особенностями в развитии и трудностями в обучении — услуги дополнительного индивидуального тьютора.

В связи с этим смешение детей с различными потребностями в первом классе «И» приведёт к тому, что один педагог и один дефектолог не смогут предоставить равные возможности для обучения всех детей в классе и уделить всем одинаковое время. Кроме этого, например, даже среди детей с аутизмом могут наблюдаться различные степени выраженности — от низкого и среднего до высокофункционального аутизма.

Если смешать ребёнка с аутизмом с развитой устной речью с детьми с другими формами аутизма, сочетающимися с интеллектуальными и психическими расстройствами, то это приведёт к ухудшению образования первого ребёнка. А что будет, если смешать ребенка с ДЦП, слабовидящего или слабослышащего с ребёнком с дислексией и диспраксией? Для каждого необходима индивидуальная образовательная программа с учетом различных потребностей ребенка.

Когда общеобразовательные школы станут инклюзивными?

Для детей с ограниченными физическими возможностями обучение в общеобразовательных школах в условиях инклюзии не может представлять никакой преграды, поскольку их умственный потенциал никоим образом не ограничен. Единственное препятствие для таких детей — это неприспособленность здания школы и негативное и дискриминирующее отношение руководства школы, учителей и родителей детей без инвалидности.

Многие дети с физическими ограничениями из-за невозможности посещать обычные общеобразовательные школы вынуждены получать некачественное образование на дому. Проблема здесь не в физическом состоянии ребёнка, а в отсутствии условий и доступности в школах.

После поступления в вузы на основе выделенной государством 2-процентной квоты студенты с I и II группами инвалидности столкнулись с рядом препятствий. Из-за отсутствия условий в учебных зданиях вузов для некоторых студентов с инвалидностью были созданы отдельные академические группы. Чтобы предотвратить эту проблему, в проекте постановления предусмотрено создание условий для студентов с инвалидностью в учебных зданиях и студенческих общежитиях.

Однако возлагаются ли аналогичные обязательства на общеобразовательные школы? По закону «О социальной защищённости инвалидов в Республике Узбекистан», должен быть обеспечен «беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, пользованию транспортом, средствами связи и информации».

Ведь общеобразовательные школы как раз являются объектами социальной инфраструктуры. Почему же тогда в нарушение закона в недавно построенных в Сергелийском районе Ташкента общеобразовательных школах не созданы условия для детей с инвалидностью?

Специализированное или инклюзивное образование?

В проекте постановления предусматривается, с одной стороны, создание отдельных классов в порядке эксперимента, и с другой — укрепление материально-технической базы специализированных учебных заведений. Специализированные школы-интернаты для детей с различными формами инвалидности по принципу разделения их от детей без инвалидности остались нам в наследие от предыдущей эпохи. И есть значительные недостатки такого подхода.

Во-первых, число таких школ-интернатов ограничено, и они не смогут принять всех детей с инвалидностью. Например, дети, проживающие в удалённых районах, вынуждены проживать вдали от своих семей в общежитиях школ-интернатов, расположенных в основном в городских центрах. Как бы качественно ни был поставлен учебный процесс, проживание вдали от дома может оказать отрицательное влияние на психическое развитие и воспитание детей.

Во-вторых, постоянное финансовое обеспечение за счёт бюджетных средств школ-интернатов, строительство новых специализированных школ и общежитий и выплата доплат сотрудникам спецшкол может привести к резкому повышению расходов. Создание в общеобразовательных школах условий для детей с инвалидностью послужит экономии бюджетов и развитию инклюзивного образования за счёт средств, направляемых сейчас на спецшколы.

Например, не будет потребности в специализированных школах-интернатах, если в общеобразовательных школах дети с нарушениями зрения будут обеспечены учебниками на основе азбуки Брайля и специальными приспособлениями, и занятия для них будут вести учителя с нарушениями зрения с высшим педагогическим образованием, которые в настоящее время сталкиваются с дискриминацией по признаку инвалидности во время трудоустройства в общеобразовательные школы.

Недостаток специальных ресурсов и кадров

По проекту постановления, предусмотрено обеспечение на необходимом уровне учеников специализированных учебных заведений учебниками, в том числе на основе азбуки Брайля — для детей с нарушениями зрения. Дефицит специальных учебников — это большая проблема, и для её решения запланировано при государственной поддержке повышение производственной мощности типографии Общества слепых для издания учебников.

Согласно принятому 1 декабря 2017 году указу президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью», планировалось создание в областных, районных центрах (исходя из потребностей) специальных курсов по обучению языкам жесту и Брайля на базе общеобразовательных школ с привлечением специалистов в этой сфере. Однако эти меры до сих пор не реализованы. В республике ощущается дефицит профессиональных переводчиков жестового языка и сурдопедагогов.

В рассматриваемый проект положения не внесено создание штатной единицы тьютора, необходимой для обучения в условиях инклюзии детей с ограниченными умственными возможностями, имеющих дополнительные образовательные потребности (с аутизмом или расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом Дауна, дислекскией и диспраксией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и других особенностей в развитии). Вообще, в Узбекистане ещё не введена должностью тьютора, и педагогические вузы не готовят такие кадры.

Чем плох сугубо медицинский подход?

Основной целью образовательного процесса в проекте постановления предусмотрено «направление на достаточном уровне на исправление нарушений (коррекция)». В проекте часто встречаются такие термины, как «коррекционная педагогика» и «дефектология», которые в основном направлены на лечение расстройств детей для того, чтобы вернуть их в «нормальное» состояние. С 1 января 2021 года в штат каждой специализированной школы-интерната планируется включить по одной штатной единице врача и медсестры и проводить регулярные медицинские осмотры, которые также предусматривают медицинский подход.

Но такой подход основан только на медицинской модели инвалидности, и предполагает, что проблема заключается в физических недостатках детей. Медицинская модель противоречит инклюзивному образованию, потому что основное внимание в ней уделяется не способностям и достижениям детей, а их физическому состоянию.

Следуя медицинской модели, многие родители тратят всё своё внимание и финансовые средства на лечение, оздоровление и приведение своего ребёнка в «нормальное» состояние посредством медицинской реабилитации. Но есть случаи, когда восстановление функций организма возможно, и есть случаи, когда оно уже невозможно. В результате дети с инвалидностью отстают в учебном процессе от своих сверстников или обречены на получение некачественного образования на дому.

Выбор профессии и обеспечение достойной работой

Когда я беседовал с родителями детей, учащихся в специализированной школе №25 для детей с нарушениями речи Ташкента, они указали на одну большую проблему. Аттестат об окончании школы, где учатся их дети, резко отличается от аттестата об окончании общеобразовательной школы и является большим препятствием для дальнейшего профессионального обучения.

С таким аттестатом они не могут ни поступить в колледж, ни в вуз по 2-процентной квоте для абитуриентов с инвалидностью. В результате после окончания 9-летней спецшколы они остаются в четырёх стенах во всех смыслах. И усугубляющим проблему фактором является закрытие специальных профессиональных колледжей для людей с инвалидностью.

Документ, подтверждающий окончание обучения ребёнка с инвалидностью, обучавшегося в домашних условиях, также отличается от обычного аттестата об окончании школы. В этом документе список предметов и оценок сокращённый, в нём отсутствуют некоторые обязательные предметы. В результате дети, обучавшиеся на дому, могут столкнуться с преградами при поступлении в колледж, лицей или вуз.

Кроме того, при обучении в домашних условиях, даже при доплатах и компенсации дорожных расходов учителям, немало случаев, когда уроки на дому не проводятся. Это, в свою очередь, приводит к отставанию и отсутствию необходимых знаний и навыков у учеников на последующих этапах. Обучение на дому усиливает чувство одиночества у детей с инвалидностью и не даёт развиваться необходимым им социальным навыкам, повышая вероятность того, что в будущем человек также будет, сидя дома, изолирован от общества.

Отдельно отметим — в нашем обществе сформировалось определённое отношение к девочкам и девушкам с инвалидностью. Стало абсолютно привычным, что они направляются на обучение в основном только на швею или подобным профессиям. При словах «профессия женщины с инвалидностью» сразу же перед глазами встаёт швейная машина, оверлок и другие атрибуты рабочего места швеи. Но представьте себе, какой широкий выбор профессиональных возможностей мог бы быть у девочек с инвалидностью.

Правовые основы и механизмы внедрения инклюзии

Согласно статье 24 подписанной Узбекистаном в 2009 году и до сих пор не ратифицированной Конвенции ООН о правах инвалидов, дети с инвалидностью должны «иметь наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания». Это значит, что право на инклюзивное образование признано одним из прав человека, это международный стандарт.

Я верю, что в Узбекистане развитие инклюзивного образования служит интересам и государства, и общества, и детей с инвалидностью, а также их родителей. Учебный процесс в школах, колледжах, лицеях или высших учебных заведениях — это не только получение знаний, но и общение, формирование социальных навыков и в результате приобщение к социальной жизни. Это важный фактор изменения в положительную сторону отношения всего общества к детям и взрослым с инвалидностью.

В этой сфере одним из первых значительных шагов стала реализация в 2014—2016 годах при финансовой поддержке Евросоюза проекта «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Республике Узбекистан», над которым работали Министерство народного образования и Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД). В рамках проекта в пяти регионах было налажено обучение детей с лёгкими формами инвалидности в общеобразовательных школах на основе принципов инклюзивного образования.

Проект вёл отдельную работу с учителями и родителями в пилотных ресурсных центрах. К сожалению, несмотря на многочисленные успехи проекта, его результаты остаются без продолжения, а практика перевода детей с лёгкими формами инвалидности в общеобразовательные школы оказалась неустойчивой.

Тем не менее, значительным успехом проекта была разработка первых правовых основ инклюзивного образования в Узбекистане. 17 июня 2015 года приказом министра народного образования было утверждено положение «О порядке перевода учащихся с отклонениями в физическом или психическом развитии из одного специализированного образовательного учреждения в другое или в общеобразовательное учреждение для обучения в условиях инклюзивного (интегрированного) образования».

Однако без чётких механизмов внедрения положений нормативно-правовых актов в практику и без широкого повышения осведомлённости и активной работы с общественнотью с высокой долей вероятности постановления и положения могут остаться лишь на бумаге. Проект постановления и концепция развития инклюзивного образования в Узбекистане до 2030 года должны быть доработаны в тесном взаимодействии с родителями детей с инвалидностью и особенностями в развитии, их общественными организациями и организациями инвалидов, с учётом следующих рекомендаций.

Какими должны быть инклюзивные решения?

Во-первых, в законе «Об образовании» должны быть закреплены права детей с инвалидностью и их родителей на обучение в инклюзивных условиях, а также порядок и четкие механизмы реализации этого права. Это право не должно быть отражено в каком-то внутреннем положении, принятом Министерством народного образования, — оно должно быть внедрено в основные законы посредством скорейшей ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. На сегодняшнее время 181 из 193 государств-членов ООН, включая все страны СНГ, кроме Таджикистана и Узбекистана, уже ратифицировали Конвенцию и привели в соответствие национальное законодательство с нормами и положениями Конвенции.

Во-вторых, общеобразовательные школы по закону «О социальной защищённости инвалидов в Республике Узбекистан» должны оборудовать свои здания разумными приспособлениями, исходя из потребностей детей с инвалидностью. Согласно статье 9, «проектирование и застройка населённых пунктов, формирование жилых районов, разработка проектных решений на новое строительство, реконструкция зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств, средств связи общего пользования и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются». Создание условий в новых школах служит интересам не только детей, но и учителей, родителей и всех членов общества с инвалидностью.

В-третьих, необходимо готовить профессиональные кадры для эффективного внедрения инклюзивного образования. Для обучения в общих школах детей с различными видами инвалидности и с особенностями в развитии, испытывающих затруднения в обучении, нужно готовить сопровождающих тьюторов и развивать поддерживающие услуги. В рамках общеобразовательных школ необходимо организовать службы поддержки, состоящие из социальных педагогов, психологов, сенсорной комнаты и ресурсного центра инклюзивного образования.

Инклюзивное образование — это не коррекция и оздоровление в специально открытом отдельном классе для детей с инвалидностью. Это индивидуальные поддерживающие услуги для детей, исходя из их способностей, достижений и индивидуальных потребностей, и также обеспечение разумных приспособлений. Основная преграда для этого — недостаточная вера в потенциал детей с инвалидностью, что является следствием закрепившейся стигмы в сознании многих. Но мы должны помнить всегда: разнообразие приводит к развитию всех сфер жизни человека.

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