Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр молодёжи в Карши, где провел беседу с молодыми людьми о беспокоящих их вопросах, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны отметил, что в Кашкадарьинской области более 26 тысяч представителей молодежи не имеют работы, а уровень развития предпринимательства в этом регионе значительно отстаёт от среднего по стране. Он указал на необходимость поддержки молодежных инициатив, выделения дополнительного финансирования в рамках государственной программы «Ёшлар — келажагимиз».

Президент поддержал предложение мубарекской молодёжи об организации IT-парка в районе, о бесплатном обучении электронной коммерции и навыкам программирования, и дал ответственным лицам соответствующие поручения.

Он также отметил важность строительства спортзалов в школах, увеличения числа секций в спорткомплексах с учётом высокого интереса к спорту среди областной молодёжи.

«Если вы спросите меня, в чём заключается моя самая большая цель, отчего я буду счастлив, то я отвечу: это сформировать современное мировоззрение у молодёжи, обеспечить её работой, усилить гордость и веру в себя, видеть их семейное счастье», — сказал Шавкат Мирзиёев.

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