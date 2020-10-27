На сахарных заводах Узбекистана «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар», ранее приостановивших работу, началось масштабное сокращение работников, сообщило УзА.
К настоящему моменту работы лишились более 130 человек. Агентство со ссылкой на бывших сотрудников предприятий отмечает, что до конца года на обоих заводах ожидается увольнение практически всех работников. По предварительным подсчетам без источника дохода могут остаться более 2000 сотрудников.
В июле этого года «Газета.uz» писала, что оба сахарных завода Узбекистана приостановили производство из-за нехватки сырья. В компаниях отмечали, что местным производителям сложно конкурировать с импортерами из-за апрельского обнуления ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе 20 видов товаров, в том числе сахара.
Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей. При этом российский импортный сахар продается напрямую.
Откуда завозится сахар
Источник: Госкомстат
Согласно данным, предоставленным Государственным комитетом по статистике «Газете.uz», за 9 месяцев 2020 года Узбекистан импортировал 291,1 тысячи тонн сахара на 119,2 млн долларов, что в 3,5 раза больше за аналогичный период прошлого года — 82 тысячи тонн (38,4 млн долларов).
Изменилась также и география импорта. Если в январе-сентябре 2019 года наибольший объем сахара (81%) был завезен из Украины — 66,7 тысяч тонн за 32,7 млн долларов, то в этом году — из России (84%), откуда импортировано 245,9 тысяч тонн сахара на 99,8 млн долларов.
Дмитрий Басов
Товарищи, сахар — это яд, диабет и кариес!
Рустам
Кто- то хочет прибрать за копейки эти заводи в свои руки? Так надо понимать? Отчего тогда цена на сахар возрастает, если его так много. Я понимаю, если импорт дешевле чем свой, но он не был дешевле никогда. Цена одна для всех А тупо закрыться, сделать вид, что завод банкрот, чтобы прибрать к рукам все-это уже староткак мир.
Антон Павлович
Этому есть простое и ёмкое объяснение -конкуренция, чего искренне желаю и другим отраслям. Хотел было купить как то местный сахар, но он был грязнее сечки. Купил импортный.
Sanjar Rajabov
Очень печально что люди теряют свои рабочие места но также важно понимать что с нашей логистикой (отсутствием доступа к портам) выпускать сахар всегда будет дорого. И ближайшие пару тысяч лет ничего в этом плане не изменится. Сахар Made in Uzbekistan всегда будет дорогим для конечного потребителя.
2000 человек потеряет работу но 33 млн человек смогут покупать сахар на минимум 30 процентов дешевле. Право большинства должно иметь приоритет.
ЗЫ такая же ситуация со всеми монополиями и местными авто
Виктор Бухараев
Это надо быть каким дальновидным деятелем что бы сырьё, сахарный тростник, завозить за тысячи километров. Не проще было на сахорной свекле, но мы как всегда под руководством ИАК пошли по своему пути и получилось как всегда. Зато отрапортовали к очередной дате, а потом еще несколько месяцев достраивали. Зато кто то получил премии и награды и ему похлопали в ладоши.
Виктор Неизвесный
Ну да, проще закрыть заводы, чем модернизировать их под использование альтернативного сырья, к примеру свёклы. Если бы минсельхоз был бы заинтересован то сделали бы программу по наращиванию сырьевой базы. Фермеры бы получили альтернативу. Хотя о чем это я. Это же Узбекистан!
Алексей Николаевич
А с какими понтами озвучивали их открытие! Вот, типа мы теперь независимы по сахару. Но никто не думал, а откуда брать сырье. И вот теперь очередной проект пущенных на ветер денег остался не у дел.