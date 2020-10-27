На сахарных заводах Узбекистана «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар», ранее приостановивших работу, началось масштабное сокращение работников, сообщило УзА.

К настоящему моменту работы лишились более 130 человек. Агентство со ссылкой на бывших сотрудников предприятий отмечает, что до конца года на обоих заводах ожидается увольнение практически всех работников. По предварительным подсчетам без источника дохода могут остаться более 2000 сотрудников.

В июле этого года «Газета.uz» писала, что оба сахарных завода Узбекистана приостановили производство из-за нехватки сырья. В компаниях отмечали, что местным производителям сложно конкурировать с импортерами из-за апрельского обнуления ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе 20 видов товаров, в том числе сахара.

Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей. При этом российский импортный сахар продается напрямую.

Откуда завозится сахар

Источник: Госкомстат

Согласно данным, предоставленным Государственным комитетом по статистике «Газете.uz», за 9 месяцев 2020 года Узбекистан импортировал 291,1 тысячи тонн сахара на 119,2 млн долларов, что в 3,5 раза больше за аналогичный период прошлого года — 82 тысячи тонн (38,4 млн долларов).

Изменилась также и география импорта. Если в январе-сентябре 2019 года наибольший объем сахара (81%) был завезен из Украины — 66,7 тысяч тонн за 32,7 млн долларов, то в этом году — из России (84%), откуда импортировано 245,9 тысяч тонн сахара на 99,8 млн долларов.