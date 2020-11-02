Министерство занятости и трудовых отношений опровергло сообщения о масштабном сокращении работников на сахарных заводах «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар», приостановивших работу летом.

Проверка Государственной инспекции труда установила, что сотрудники заводов не были массово уволены по инициативе предприятий. Кроме того, выяснилось, что предприятия временно приостановили работу из-за пандемии коронавируса, и сейчас принимаются меры по возобновлению их деятельности, говорится в сообщении.

«Хоразм шакар» имеет трудовые соглашения с 1081 сотрудником. Сейчас 418 из них заняты на ремонтных работах до возобновления работы предприятия, уволены только сотрудники, которые по собственному желанию подали заявления о расторжении трудового договора, отмечает Минтруда.

На «Ангрен шакар», по данным министерства, работают 550 сотрудников. С июня по октябрь по соглашению сторон были расторгнуты трудовые договоры со 170 работниками, а связанные с этим расходы своевременно оплачены.

Завод вынужденно приостановил работу в июне из-за карантинных ограничений, а сотрудникам предприятия по их усмотрению были предоставлены трудовой отпуск и отпуск без содержания. За сентябрь-октябрь работникам выплачивалась среднемесячная заработная плата.

В Минтруда напомнили, что согласно статье 102 Трудового кодекса работодатель должен уведомить местные органы по труду о предстоящем увольнении каждого сотрудника минимум за два месяца с указанием его профессии, специализации, квалификации и размера зарплаты. До настоящего времени в районные центры содействия занятости населения не поступала информация о массовом сокращении работников «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар», отмечается в сообщении.

В конце октября УзА сообщило о начале масштабного сокращения на заводах «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар». В июле «Газета.uz» писала, что предприятия приостановили производство из-за нехватки сырья. В компаниях отмечали, что местным производителям сложно конкурировать с импортерами из-за апрельского обнуления ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе 20 видов товаров, в том числе сахара.