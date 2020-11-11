Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов рассказал в своем Telegram-канале об опыте ходьбы пешком, пройдя 9 км от дома до места работы.

Глава МНО сообщил, что недавнее поручение президента руководителям быть личным примером для подчиненных в пропаганде здорового образа жизни стало своеобразным вызовом.

«В воскресенье после обеда, вернувшись из Хорезма, решил проверить, смогу ли дойти пешком до работы. Оказывается, примерно за два часа можно без труда преодолеть 9 км. Конечно, из-за резкой нагрузки на следующий день болели ноги, но потом боль прошла. На следующий день стал чувствовать себя намного бодрее, захотелось снова пройтись пешком», — написал Шерзод Шерматов, прикрепив скриншот шагомера с телефона.

Он добавил, что был рад увидеть многих людей, которые приходят в Ботанический сад целыми семьями и гуляют там.

«После переезда в новое здание я также взял в привычку подниматься на восьмой этаж без лифта. Потом пользование лестницей стало популярным и среди сотрудников. Поэтому не зря говорится о личном примере», — подчеркнул министр.

Шерзод Шерматов выразил надежду, что после пандемии коронавируса руководители государственных структур будут больше уделять внимания популяризации здорового образа жизни среди своих кадров.

Напомним, указом президента от 30 октября с 2021 года руководителей и сотрудников госорганов обязали заниматься спортом минимум раз в неделю. Кроме того, граждане смогут заработать 3000 сумов в день за ходьбу в 10 тысяч и более шагов, а прошедшие наибольшее число шагов — до 1 млн сумов в месяц.

На днях хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов предложил провести акцию «10 дней без автомобиля». По его предложению с 11 ноября по 21 ноября сотрудники и руководители бюджетных организаций, включая хокимов, будут ходить на работу и обратно пешком. Можно также пользоваться велосипедом или общественным транспортом.