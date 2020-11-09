Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов предложил провести в регионе акцию «10 дней без автомобиля», сообщила пресс-служба областной администрации.

30 октября президент подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта». Документом определено, что руководители на личном примере должны будут показать сотрудникам, как необходимо улучшать свои антропометрические показатели, снижать уровень ожирения и укреплять здоровье.

«Президент сказал, что руководители должны показать пример и заниматься спортом, поощрять людей и вовлекать их в спорт. С этой точки зрения я предлагаю всем сотрудникам и руководителям государственных органов с 11 ноября по 21 ноября ходить на работу и обратно домой пешком. Нельзя садиться за руль государственного и личного автомобиля. Я как хоким области, если прихожу на работу в 8:00 или 9:00, то теперь с утра иду на работу пешком и обратно тоже пешком», — заявил Эркинжон Турдимов.

По его словам, во время визита какого-либо района, например, Акдарьинского района, то служебный автомобиль на обратном пути будет отвозить хокима не домой, а на работу, откуда он и отправится домой пешком.

«Второй путь — велосипед. Третий — общественный транспорт. Пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом. Заодно [чиновник] узнает про общественный транспорт и откуда он курсирует… На обед можно поехать на служебном транспорте, поскольку на это уйдет много времени», — отметил хоким.

Глава областной администрации указал, что акция касается тех, кто получает зарплату из бюджета. «А остальные, сами знают. Если поддержат нашу инициативу, то будет прекрасно», — сказал он.

Эркинжон Турдимов указывается, что представители общественности, включая журналистов и блогеров должны контролировать соблюдение требований акции.

«Хоким будет ходить пешком до дома по тротуару. Если его нет, то хоким сделает тротуары, если у него есть совесть. Это касается не только хокимията города, но и всех районов», — подчеркнул хоким.

Напомним, согласно указу президента от 30 октября, в коллективных договорах в госорганах планируется прописать занятия производственной гимнастикой и выплачивать деньги за ходьбу.