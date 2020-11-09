По итогам заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего 6 ноября в формате видеоконференции, подписано 23 документа по развитию транспортной системы, сфер энергетики, строительства, образования, культуры, туризма, физической культуры и спорта, а также молодежной политики, сообщила пресс-служба премьер-министра Узбекистана. Напомним, страна председательствует в этом году в содружестве.

Утверждены программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн — участников локальных конфликтов и членов их семей.

Премьеры стран содружества также утвердили план мероприятий по реализации первого этапа (на 2021−2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, концепции по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, а также планы мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и по сотрудничеству государств — участников СНГ в гуманитарной сфере.

Подписаны соглашения, регламентирующие взаимодействие в области цифрового развития общества и трансграничных перевозок радиоактивных материалов, отмечается в сообщении.

Как сообщило РИА Новости, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании совета, отметил, что с началом пандемии страны содружества проявили готовность к действенной взаимной помощи и поддержке в деле противостояния коронавирусной инфекции.

Фото: cis.minsk.by

Глава правительства поддержал мнение коллег о необходимости использования потенциала СНГ для развития сфер здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе в вопросах противодействия инфекционным заболеваниям, создания эффективных противовирусных препаратов и вакцин, налаживания их массового производства.

В условиях пандемии, отметил Абдулла Арипов, необходимо обеспечить беспрепятственное пересечение перевозчиками наших стран государственных границ и более широкое внедрение «зеленых коридоров» «для своевременных поставок жизненно важной продукции — продовольствия, лекарственных средств, медицинских изделий».

«В этой связи, назрела объективная необходимость совершенствования тарифной политики, административных процедур и регламентов, взаимного предоставления преференций на перевозки и транзит грузов, комплексной цифровизации транспортной инфраструктуры», — цитирует премьер-министра Узбекистана РИА Новости.

Абдулла Арипов также призвал ускорить принятие межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. Узбекистан, по его словам, ожидает «скорейшего начала практической реализации этого документа». По оценке главы правительства, программа позволит всем странам СНГ эффективно использовать свой технологический и инновационный потенциал.

«Развитие научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках СНГ будет способствовать успешной реализации межгосударственных проектов и повышению привлекательности этой сферы для инвесторов», — сказал Абдулла Арипов.

Соглашение об информационном взаимодействии стран СНГ в области цифрового развития общества позволит выработать согласованные подходы к выполнению программ по цифровизации, укреплению роли электронной торговли и деловых операций, а также решению актуальных вопросов информационного взаимодействия между государствами-участниками", — заключил премьер-министр Узбекистана.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести 28 мая 2021 года в Минске под председательством Беларуси.