Чистая прибыль UzAuto Motors за 2019 год оценили в 2,65 трлн сумов ($256,3 млн по курсу ЦБ на 16 октября), следует из данных компании на Едином портале корпоративной информации, обратил внимание Spot.

Достоверность финансовой отчетности компании подтверждена положительным заключением аудиторской компании PwC от 23 сентября. Убытки компании за 2016−2017 года в 4,8 трлн сумов покрыли за счет части накопленной прибыли прошлых лет (2009−2019 годы).

Часть нераспределенной прибыли в 244 млрд сумов на 1 января 2020 года направили на дивиденды (50,5%), остальное — на развитие компании и реализацию проектов.

Кроме того, полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора UzAutoMotors Рустама Ражабова продлены до 31 марта 2021 года.

В настоящее время UzAuto Motors судится с Антимонопольным комитетом, чтобы обжаловать решение спецкомиссии АМК, которая предписала компании снизить цены на автомобили и сделать перерасчет клиентам. Автопроизводитель в ответ заявил, что в нынешнем положении снижение цен «не представляется возможным». В компании также отметили, что фактически ее вынуждают распределить почти триллион сумов между несколькими десятками тысяч людей, что в итоге может привести к банкротству предприятия.