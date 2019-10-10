С 1 января 2020 года в Узбекистане отменяется льгота на импорт легковых автомобилей стоимостью от 40 тысяч долларов, с момента выпуска которых прошло не более два года. Это предусмотрено постановлением президента от 2 октября (документ есть у «Газеты.uz»).

Льгота была введена с 2019 года и распространялась на следующие коды ТНВЭД — «8703 22», «8703 23», «8703 23 194 0», «8703 24», «8703 31», «8703 32» и «8703 33» (таблица указана ниже). К ним применялась нулевая ставка импортной таможенной пошлины и акцизный налог в размере 20%.

8703 22 С двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³ но не более 1500 см³, кроме: 2,5 долл. США/куб.см 8703 23 транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, кроме: 2,9 долл. США/куб.см 8703 23 194 0 с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ 2,6 долл. США/куб.см 8703 24 транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³, кроме: 3,1 долл. США/куб.см 8703 31 транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³, кроме: 2,5 долл. США/куб.см 8703 32 — транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, кроме: 2,9 долл. США/куб.см 8703 33 транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, кроме: 3,1 долл. США/куб.см

С 1 января 2020 года возвращается порядок, при котором ставка пошлины рассчитывается исходя из объема двигателя.

За первые шесть месяцев текущего года Узбекистан импортировал около 600 премиальных автомобилей и 20 электромобилей. В Государственном таможенном комитете объяснили это результатом введения льготы.