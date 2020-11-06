Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 ноября подписал закон о внесении поправок в закон «Об оружии», Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс. Документ был принят Законодательной палатой 26 августа и одобрен Сенатом 21 октября. Закон опубликован газетой «Народное слово» и вступил в силу с 6 ноября.

Закон «Об оружии» дополнен понятием о предметах, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, — это изготовленные промышленным или самодельным путем клинковые, режущие предметы (ножи, штыри и другие с подточенным острием колющие, режущие предметы), предметы, которые при применении физической силы могут нанести вред (бейсбольные биты, биты для игры в софтбол), предназначенные для использования в профессиональной, производственной или спортивной деятельности либо хозяйственно-бытовых целях.

Кодекс об административной ответственности дополнен статьями 185−2 и 185−3. Согласно первой статье, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, в открытом (не зачехленном) виде в общественных местах в случаях, связанных с использованием их в профессиональной, спортивной деятельности или в хозяйственно-бытовых целях, предусматривается наложение штрафа в размере от 0,5 до 1 базовой расчетной величины (от 111,5 тысячи до 223 тысяч сумов).

За ношение холодного оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия в общественных местах, в случаях, не связанных с использованием их в охоте, профессиональной деятельности, спортивной деятельности или хозяйственно-бытовых целях, а равно за ношение в целях самообороны установлен штраф в размере 1 до 5 БРВ (от 223 тысяч до 1,15 млн сумов) с конфискацией или без конфискации предметов правонарушения.

Статьей 185−3 запрещены незаконное производство, ремонт, реализация, приобретение, хранение, ношение, перевозка, коллекционирование, экспонирование, использование, ввоз и вывоз, а также транзит через территорию страны:

холодного клинкового оружия и ножей с длиной клинка или лезвия более 90 мм, которые автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими или выдвигаются за счет силы тяжести либо ускоренного движения и автоматически фиксируются;

предметов ударно-раздробляющего и метательного действия, специально приспособленных для использования в качестве оружия (кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других предметов).

Правонарушение влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ (от 1,15 млн до 2,23 млн сумов) или административный арест до 15 с конфискацией указанных предметов.

Законом также внесены изменения в статьи 104 и 105 Уголовного кодекса, определяющие санкции за причинение умышленного телесного повреждения с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия: умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет, умышленное средней тяжести телесное повреждение — ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

На пленарном заседании Сената в октябре говорилось, что за первые восемь месяцев 2020 года было совершено 542 преступления с использованием острых предметов, из которых 168, или 31%, составили убийства и в 289, или 53%, инцидентах были нанесены тяжкие телесные повреждения.