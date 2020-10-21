Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на восьмом пленарном заседании 21 октября одобрил закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием законодательства по обеспечению общественной безопасности.

«При обеспечении общественной безопасности наблюдается ряд негативных явлений, в частности множество действий, связанных с ношением гражданами, особенно молодыми людьми, ножа и другого холодного оружия, а также запугивание этими предметами или применением их во время ссоры между собой», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

По данным Сената, за первые восемь месяцев года было совершено 542 преступления с использованием острых предметов, из которых 168, или 31%, составляли убийства и в 289, или 53%, инцидентах нанесены тяжкие телесные повреждения.

Законом вносятся дополнения в статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. В частности, статьи дополняются нормами, определяющими в качестве отягчающего обстоятельства нанесение умышленного телесного повреждения оружием либо предметом, который может быть использован в качестве холодного оружия.

Кодекс об административной ответственности дополняется статьями 185−2 и 185−3. В части первой статьи 185−2 предусматривается наложение штрафа в размере от ½ до 1 базовой расчетной величины (от 111,5 тысячи до 223 тысяч сумов) за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия в открытом (не зачехленном) виде в общественных местах, в профессиональной деятельности или на занятиях спортом либо в хозяйственно-бытовых целях.

В части второй этой статьи устанавливается штраф в размере 1 до 5 БРВ (от 223 тысяч до 1,15 млн сумов) с конфискацией предметов правонарушения или без таковой за ношение гражданского оружия (за исключением оружия самообороны), холодного оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия в общественных местах, в случаях, не связанных с использованием их в охоте, профессиональной деятельности, спортивной деятельности или хозяйственно-бытовых целях, а равно ношение в целях самообороны.

Статьей 185−3 запрещается незаконный оборот предметов, запрещенных для использования в качестве гражданского и служебного оружия на территории страны. Правонарушение влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ (от 1,15 млн до 2,23 млн сумов) или или административный арест до 15 с конфискацией указанных предметов.

Поправки также вносятся в закон «Об оружии», принятом в июле 2019 года. Статья 3 закона дополняется понятием о предметах, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия. В статью 9 вводится норма, запрещающая ношение оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия в открытом (не зачехленном) виде в общественных местах, в том в городском, пригородном, междугородном и международном транспорте.

Закон вступит в силу после подписания президентом.