Организован Фонд по поддержке сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности при Кабинете Министров Узбекистана. Соответствующий документ утвердило правительство 30 октября, сообщила Norma.uz.
Средства фонда будут расходоваться на:
- гранты для содействия научным исследованиям, поддержки исследовательских работ;
- программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
- оснащение научных лабораторий оборудованием;
- внедрение цифровых технологий в сферу обеспечения сейсмической безопасности, разработку национальных программ сейсмостойкого строительства;
- укрепление материально-технической базы госорганов и организаций, ответственных за сферу сейсмологии, обеспечение сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности;
- формирование электронных технических паспортов действующих зданий и сооружений, расположенных на сейсмоактивной территории страны;
- поддержку ученых, в том числе молодых научных работников.
Фонд формируется за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, в том числе для научно-технических программ прикладных исследований и инновационных работ (до 20 млрд сумов), и средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и других зарубежных доноров.
Напомним, весной 2021 года в Узбекистане начнут формироваться электронные технические паспорта действующих и планируемых к строительству зданий, расположенных на сейсмоактивной территории Узбекистана. Паспорта будут использоваться при наличии прогнозов сейсмической опасности для изучения сейсмостойкости зданий и сооружений, подготовки к ожидаемому землетрясению и ликвидации его последствий.
Ранее также сообщалось о планах разработать программное обеспечение по прогнозированию последствий сильных землетрясений и мобильное приложение для населения, которое будет оповещать о произошедшем землетрясении.
Вазген Ксеракопян
У нас что ни день так новый фонд или союз. Ну или министерство какое открывают на ровном месте.