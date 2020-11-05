Организован Фонд по поддержке сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности при Кабинете Министров Узбекистана. Соответствующий документ утвердило правительство 30 октября, сообщила Norma.uz.

Средства фонда будут расходоваться на:

гранты для содействия научным исследованиям, поддержки исследовательских работ;

программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;

оснащение научных лабораторий оборудованием;

внедрение цифровых технологий в сферу обеспечения сейсмической безопасности, разработку национальных программ сейсмостойкого строительства;

укрепление материально-технической базы госорганов и организаций, ответственных за сферу сейсмологии, обеспечение сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности;

формирование электронных технических паспортов действующих зданий и сооружений, расположенных на сейсмоактивной территории страны;

поддержку ученых, в том числе молодых научных работников.

Фонд формируется за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, в том числе для научно-технических программ прикладных исследований и инновационных работ (до 20 млрд сумов), и средств технического содействия и грантов международных финансовых институтов и других зарубежных доноров.

Напомним, весной 2021 года в Узбекистане начнут формироваться электронные технические паспорта действующих и планируемых к строительству зданий, расположенных на сейсмоактивной территории Узбекистана. Паспорта будут использоваться при наличии прогнозов сейсмической опасности для изучения сейсмостойкости зданий и сооружений, подготовки к ожидаемому землетрясению и ликвидации его последствий.

Ранее также сообщалось о планах разработать программное обеспечение по прогнозированию последствий сильных землетрясений и мобильное приложение для населения, которое будет оповещать о произошедшем землетрясении.