Совершенствование системы обеспечения сейсмической безопасности Узбекистане предусмотрено постановлением президента от 30 июля.

До 1 декабря 2021 года Академии наук и Министерству строительства поручается разработать научно-методические основы оценки сейсмической опасности на региональном уровне, а также мелкомасштабную карту сейсмического риска территории Узбекистана.

На основе карты сейсмического риска к декабрю 2021 будет разработано программное обеспечение для своевременного прогнозирования и ликвидации последствий сильных землетрясений. До 1 апреля 2021 года создадут мобильное приложение, обеспечивающее оповещение населения о произошедшем землетрясении, а также методическое пособие для граждан по выполнению действий и мероприятий во время землетрясения.

Кроме того, ожидается разработка методического пособия по принятию мер элементарной сейсмостойкости при строительстве частных домов из сырья отечественного производства.

С 1 апреля 2021 года начнут формироваться электронные технические паспорта со сведениями, необходимыми для оценки сейсмической уязвимости действующих зданий, сооружений и многоэтажных жилых домов, расположенных на сейсмоактивной территории Узбекистана.

С 1 мая 2021 года будут формироваться электронные технические паспорта, предусматривающие конструктивные системы, сейсмический уровень площади строительства и показатели прочности материалов грузоподъемных конструкций многоэтажных зданий и сооружений, запланированных к новому строительству.

Паспорта будут использоваться при наличии прогнозов сейсмической опасности для изучения сейсмостойкости зданий и сооружений, подготовки к ожидаемому землетрясению и ликвидации его последствий.

До 1 ноября будет разработана экспресс-методология оценки состояния сейсмостойкости всех водохранилищ и гидротехнических сооружений страны, а к июню 2021 года — сформируют паспорта оценки их сейсмической уязвимости с последующим устранением недостатков.

Документом в составе Департамента по вопросам развития IT, телекоммуникаций и инновационной деятельности Кабинета Министров образуется Сектор по координации сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности.

В число задач сектора входит развитие науки в сфере сейсмологии, внедрение в сферу современных технологий и цифровизация прогнозирования сейсмической опасности.

Создается Фонд по поддержке сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности при Кабинете Министров.

Основной источник формирования средств фонда — средства до 20 млрд сумов из грантовых средств, выделенных в этом году из республиканского бюджета для научно-технических программ прикладных исследований и инновационных работ, а в последующие годы — средства, выделяемые в зависимости от потребностей, определяемых исходя из расчетов Кабинета Министров.

Средства фонда будут расходоваться на выделение грантов для содействия научным исследованиям и поддержки исследовательских работ, финансирование расходов по подготовке кадров, оснащению научных лабораторий оборудованием и техников, внедрению цифровых технологий в сферу сейсмической безопасности населения. Распорядителем средств фонда является премьер-министр Узбекистана.

Туринский политехнический университет в Ташкенте и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека документов определены базовыми высшими образовательными учреждениями по подготовке и переподготовке кадров по направлениям образования и специальностям соответственно «Инженерная сейсмология» и «Сейсмология и сейсмометрия».

При Туринском политехническом университете создается Научно-техническая лаборатория по экспериментальному исследованию зданий и сооружений.