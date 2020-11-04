Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 3 ноября отклонили в первом чтении законопроект о поправках в Кодекс об административной ответственности, которыми планировалось передать инспекторам профилактики органов внутренних дел полномочия по рассмотрению ряда административных правонарушений.

Депутат Расул Кушербаев сообщил, что документом предлагалось передать инспекторам полномочия по рассмотрению дел, связанных с нарушением правил содержания собак и кошек, жестоким обращением с животными и непринятием мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Издание Kun.uz уточнило, что условием для передачи полномочий намечалось определить случаи, когда в процессе рассмотрения нарушитель признал вину, выразил желание оплатить назначенный штраф до суда или же, если пострадавший не имеет претензий в отношении субъекта правонарушения. Другим основанием назывался тот факт, что в регионах административные суды находятся далеко от населенных пунктов, а также несвоевременное рассмотрение судами оформленных протоколов.

По мнению парламентариев, это предложение противоречило принципам обеспечения справедливого судейства, могло привести к коррупции, возникновению субъективности при применении права, а также назначению неофициальных планов для инспекторов профилактики.

«По результатам голосования большинство депутатов выступили против законопроекта и документ был отклонен», — написал Расул Кушербаев.

Напомним, в конце октября президент подписал закон о поправках в КоАО, согласно которым некоторые сотрудники ОВД получили право рассматривать дела об административных правонарушениях и применять взыскания в случаях, предусмотренных статьей 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями).