Президент Узбекистана 26 октября подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Документ опубликовала газета «Народное слово».

Согласно изменениям, внесенным в статью 248 (органы внутренних дел) КоАО, некоторые сотрудники органов внутренних дел получили право рассматривать дела об административных правонарушениях и применять взыскания в случаях, предусмотренных статьей 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

Уточняется, что представители закона могут привлекать к административной ответственности только при условии введения на соответствующих территориях или объектах карантинных ограничений.

Поправки также внесены в статью 291 (основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств), в частности, она дополнена случаями, предусмотренными частью второй статьи 54.

Отныне органы внутренних дел при совершении водителями правонарушений в части ограничений на передвижение транспортных средств в условиях карантина смогут задерживать автомобили до рассмотрения административного дела.

До принятия настоящего документа задержание автомобилей в период карантина было незаконным, о чем говорили депутаты Дониёр Ганиев и Расул Кушербаев. По данным ГУБДД МВД на 15 сентября, на штрафстоянки было помещено более 155,8 тысячи автомобилей за нарушение карантинных правил.