Вторая группа пребывавших в Абхазии граждан Узбекистана, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерными рейсами Uzbekistan Airways из Сочи, сообщил Оперативный штаб МИД Узбекистана.

Первая группа, в которую вошли 19 соотечественников из уязвимых слоев населения (беременные, пожилые, больные и женщины с детьми), была возвращена на родину 9 октября железнодорожным сообщением «Узбекистон темир йуллари».

На данный момент дипломаты Узбекистана находятся на этой приграничной территории и контролируют ситуацию с соотечественниками в Абхазии, заверили в МИДе. Продолжаются переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии граждан Узбекистана через территорию РФ. В ближайшее время ожидаются следующие чартерные рейсы из Сочи.

В конце сентября МИД сообщал, что около 400 узбекистанцев, находящихся на территории Абхазии, обратились к дипломатам с просьбой помочь им вернуться на родину.