В посольство Узбекистана в России и генеральное консульство в Ростове-на-Дону поступили обращения около 400 узбекистанцев, находящихся на территории Абхазии, с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство для оперативного решения этого вопроса повторно, как подчеркнули в пресс-службе, направило соответствующие обращения российской стороне для получения разрешения гражданам Узбекистана пересечь российскую границу для их репатриации на родину.

Первую группу соотечественников, состоящую из женщин, в том числе беременных, пожилых людей и детей планируется направить в Узбекистан в начале октября.

Остальные граждане будут возвращены в Узбекистан по мере получения разрешения российской стороны на транзитное пересечение государственной границы.