Мобильные операторы Universal Mobile Systems (Mobiuz) и Rubicon Wireless Communications (Perfectum) подготовят к приватизации, а Coscom (Ucell) будет трансформирован, следует из указа президента по по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов.

Как следует из документа, государству принадлежит 100% доли в Mobiuz, 65% — в Perfectum. Оба оператора включены в перечень госактивов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.

В эти активы планируется привлечь потенциальных иностранных инвесторов, имеющих передовой опыт. Государственная комиссия по проведению тендерных торгов должна до 15 ноября сформировать рабочие группы, а до 1 февраля привлечь консалтинговые организации для приватизации и повышения инвестиционной привлекательности, а до 1 июля 2021 года разработать адресные программы предприватизационной подготовки.

Ucell с 100-процентной госдолей попал в список предприятий с участием государства, в которых внедряются корпоративное управление и финансовый аудит, повышается операционная эффективность. Одновременно с проведением процесса трансформации компании планируется разработать план мероприятий по полному переходу к принципам рыночных отношений, формированию конкурентной среды и привлечению частного сектора в сферу деятельности таких предприятий.

Mobiuz в 2004—2013 годы была частной компанией и называлась МТС. 1 декабря 2014 года начал работу UMS как совместное предприятие между российской МТС (50,01%) и Центром радиосвязи, радиовещания и телевидения (49,99%) на базе инфраструктуры, принадлежавшей ранее «Уздунробите», дочерней компании МТС, у которой летом 2012 года была отозвана лицензия. В августе 2016 года МТС продала свою долю в компании ЦРРТ. С ноября 2018 года доля перешла государственному Фонду поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». В декабре 2019 года UMS провел ребрендинг и сменил название на Mobiuz.

Coscom (Ucell) был основан в 1996 году. С июня 2011 года выступала под единым брендом с дочерними компаниями шведско-финской Telia. В декабре 2018 года Telia, владевшая 94% акций мобильного оператора Coscom (бренд Uсell), продала свою долю государству за сумму, эквивалентную 215 млн долларов (без долгов).





Компания «Rubicon Wireless Communication» была образована 25 ноября 1995 года. Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, 35% доли принадлежит Amis Protrade International, Inc (Делавэр, Нью-Йорк, США), а оставшиеся 65% — Marvelgate Limited (Гибралтар).