Мобильный оператор UMS в понедельник объявил о ребрендинге — компания теперь будет работать под торговой маркой mobiuz, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Презентуя новый бренд, генеральный директор компании Собир Арипов отметил, что перед компанией ключевые задачи в рамках развития цифровой экономики. Они охватывают не только традиционные функции мобильного оператора, но и новые направления деятельности. Проведенный всесторонний анализ бренда показал, что необходима трансформация компании для реализации долгосрочной стратегии развития оператора.

Ребрендингом занималась студия Artógraph. Директор студии Искандер Хаитбаев пояснил, что, работая над визуальной айдентикой бренда, дизайнеры искали простые решения.





«Мы хотели соединить простоту формы с созидательными устремлениями компании. В результате получили органичное сочетание двух основных элементов — это написание бренда слова mobiuz и стремящегося от него вверх луча», — сказал Искандер Хаитбаев.

Компания связывает ребрендинг с новыми задачами по покрытию всей территории республики сетью Интернет на уровне развитых стран и предоставлению всех государственных услуг через центры обработки данных (ЦОД) оператора. Достижение этих показателей предусмотрено постановлением президента о модернизации цифровой инфраструктуры.

Наряду с текущей деятельностью, UMS стал оператором государственных услуг, внедряет правительственную мобильную связь и криптографически защищенный первый национальный мессенджер UzChat, говорится в сообщении.

На платформе UMS создаются Единая национальная информационная система проектного управления, блокчейн-решения для госсектора, оцифрованные государственные услуги для населения. Это позволит развивать систему электронного правительства и внедрять информационные системы в государственном управлении.





В ближайшее время mobiuz запустит мобильное приложение. Помимо этого, планируется создание развлекательных сервисов для просмотра телевизионных программ Mobi TV, фильмов Mobi Cinema, прослушивания музыки Mobi Music и мобильного кошелька Mobi Pay, заявила коммерческий директор компании Лола Филатова.

По словам технического директора UMS Ольги Филатовой, сейчас ширина полосы технических мощностей компании составляет 29 гигабит. К концу следующего года планируется увеличить пропускную способность до 100 гигабит.

В следующем году компания планирует построить собственный международный центр пакетной коммутации и организовать собственный выход в интернет. Первый такой центр будет установлен в Джизакской области. С ростом спроса на данный вид услуг, ЦОД будет наращиваться.

Впервые о планируемом ребрендинге сообщалось в конце 2018 года.