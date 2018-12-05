Шведско-финская Telia, владевшая 94% акций мобильного оператора Coscom (бренд Uсell), продала свою долю Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за сумму, эквивалентную 215 млн долларов (без долгов), сообщается в пресс-релизе компании.

Сделка осуществлена в соответствии с решением Telia покинуть регион Евразии и сосредоточиться на Северных и Балтийских регионах в рамках стратегии компании «New Generation Telco», прокомментировал президент и главный исполнительный директор Telia Йохан Деннелинд.

«Telia осуществила строгое соблюдение и тщательную проверку покупателя и удостоверилась, что все соответствующие проверки и контроль были выполнены с удовлетворительными результатами», — говорится в сообщении.

Компания Ucell была основана в 1996 году под брендом Coscom. В июле 2007 года основным акционером Coscom стала TeliaSonera. В июне 2008 года оператор перешел под бренд Ucell.

В компании работают около 1250 сотрудников. Число абонентов составляет 7,1 миллиона. Сеть 2G оператора охватывает примерно 97% территории Узбекистана, 3G — примерно 60% территории.

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, новым руководителем мобильного оператора станет Владимир Кравченко, ранее работавший директором национального оператора Uzmobile, а затем директором центра продаж в компании «Узбектелеком».

С осени 2014 года генеральным директором Ucell был Тону Грюнберг, бывший вице-президент по вопросам технологий в регионе TeliaSonera Евразия.

В сообщении Telia подчеркивается, что Министерство юстиции США было должным образом проинформировано о сделке. В 2014 году Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (владеет «ВымпелКомом», бренд «Билайн») и TeliaSonera, поскольку все три компании торговались на американских фондовых биржах.

Согласно данным источников «Газеты.uz», интерес к активам Ucell проявляет российский телеком-оператор «МегаФон», основными акционерами которого являются USM Holdings (около 56,32%) и «Газпромбанк» (около 18,79%).

В Узбекистане сегодня работают пять мобильных операторов, из которых теперь трое (Uzmobile, UMS и Ucell) являются государственными (два других — «Билайн» и Perfectum).