Шведско-финская Telia, владевшая 94% акций мобильного оператора Coscom (бренд Uсell), продала свою долю Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за сумму, эквивалентную 215 млн долларов (без долгов), сообщается в пресс-релизе компании.
Сделка осуществлена в соответствии с решением Telia покинуть регион Евразии и сосредоточиться на Северных и Балтийских регионах в рамках стратегии компании «New Generation Telco», прокомментировал президент и главный исполнительный директор Telia Йохан Деннелинд.
«Telia осуществила строгое соблюдение и тщательную проверку покупателя и удостоверилась, что все соответствующие проверки и контроль были выполнены с удовлетворительными результатами», — говорится в сообщении.
Компания Ucell была основана в 1996 году под брендом Coscom. В июле 2007 года основным акционером Coscom стала TeliaSonera. В июне 2008 года оператор перешел под бренд Ucell.
В компании работают около 1250 сотрудников. Число абонентов составляет 7,1 миллиона. Сеть 2G оператора охватывает примерно 97% территории Узбекистана, 3G — примерно 60% территории.
По имеющейся у «Газеты.uz» информации, новым руководителем мобильного оператора станет Владимир Кравченко, ранее работавший директором национального оператора Uzmobile, а затем директором центра продаж в компании «Узбектелеком».
С осени 2014 года генеральным директором Ucell был Тону Грюнберг, бывший вице-президент по вопросам технологий в регионе TeliaSonera Евразия.
В сообщении Telia подчеркивается, что Министерство юстиции США было должным образом проинформировано о сделке. В 2014 году Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (владеет «ВымпелКомом», бренд «Билайн») и TeliaSonera, поскольку все три компании торговались на американских фондовых биржах.
Согласно данным источников «Газеты.uz», интерес к активам Ucell проявляет российский телеком-оператор «МегаФон», основными акционерами которого являются USM Holdings (около 56,32%) и «Газпромбанк» (около 18,79%).
В Узбекистане сегодня работают пять мобильных операторов, из которых теперь трое (Uzmobile, UMS и Ucell) являются государственными (два других — «Билайн» и Perfectum).
Шухрат Байханбаев
Грядет новая госмонополия
Шухрат Михраев
Что происходит вообще? Это нормально, что частные операторы уходят из Узбекистана?
BIG GEEK kamron
Нет что это такое один билай частной компанией остался. uzmobile, ucell и ums они все пренадлежат государству. Монополия государства это плохо не будет конкуренции не будет развития у гос. Компаний очень много дают поблажек маленькие налоги или их вопще нету их не штрафуют а в конце канцов за это мы будем платить
Виктор Неизвесный
Вот и приплыли
Vladimir Park
Получается, только Билайн остался частным gsm-оператором.. Вот вам и рынок.. А ведь у Юселла классные тарифы и качество связи более-менее устраивает. Теперь похоже не будет всего этого..
Askar Turanazarov
Эхх что-то происходит. Нужно побольше частных сотовых компаний, конкурирующих между собой. А на нашем рынке теперь рулит почему-то государство.
Beka Geo
3 гос компании — отличный показатель инвест привлекательности.
dim dimov
Минсвязь СССР
Davron Akramov
продадут росс олигархам
Екатерина Козлова
Поживём- увидим..
Roman IL
Очень правильно. Связь — это стратегическая составляющая. Поэтому она должна быть государственной. И цены опустятся сразу, и подтянется качество связи.
Amir Holikov
Не только Биалйн частный, еще есть Perfectum
Farruh Turgunov
Roman IL — это вы издеваетесь или шутите? Вон у узбектелекома монополия на внешний интернет — так ни качества нет и цены одни из самых высоких в СНГ. Неподконтрольная потребителям монополия всегда действует в ущерб потребителям.