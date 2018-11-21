Новым владельцем сотового оператора Universal Mobile Systems (UMS) станет созданное в сентябре государственное учреждение Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». Постановлением президента Узбекистана от 21 ноября 100% доли государства в уставном капитале UMS безвозмездно передается этому фонду.

Как отмечается в документе, такое решение принято в целях «создания условий для ускоренного развития цифровой экономики, дальнейшего совершенствования системы государственного управления, повышения ее доступности, применения современной инфраструктуры». Сейчас 100-процентным владельцем UMS является Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения (ЦРРТ).

Национальному агентству проектного управления (НАПУ) при президенте и Фонду «Цифровое доверие» поручено с привлечением зарубежных специалистов в двухмесячный срок разработать и утвердить Концепцию развития UMS на 2019−2021 годы. Она должна предусматривать, наряду с ключевыми показателями эффективности (KPI) и созданием необходимой технической базы для внедрения цифровой экономики в стране, следующие вопросы:

внедрение инновационного менеджмента в систему управления оператора, в том числе путем привлечения квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт работы в сфере оказания мобильных услуг;

мобилизацию внутренних сил и средств, модернизацию и технологическое переоснащение телекоммуникационного оборудования;

поэтапное обеспечение наиболее полного покрытия территории Узбекистана подключением к глобальной сети интернет на уровне развитых стран;

обеспечение предоставления всех государственных услуг исключительно через центры обработки данных оператора.

Мобильному оператору предоставлено право прямого выхода на международные сети телекоммуникаций (сети передачи данных и голоса), в том числе с применением IP-телефонии только для собственных коммерческих нужд, без права оказания услуг другим операторам и провайдерам по организации международных каналов голосовой телефонии и интернет-трафика.

Головной офис UMS разместится в здании Министерства по развитию ИТ и коммуникаций на ул. Нукусской в Ташкенте.

UMS начал работу 1 декабря 2014 года как совместное предприятие между российской МТС (50,01%) и ЦРРТ (49,99%) на базе инфраструктуры, принадлежавшей ранее «Уздунробите», дочерней компании МТС, у которой летом 2012 года была отозвана лицензия. В августе 2016 года МТС продала свою долю в компании ЦРРТ.