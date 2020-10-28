32-я региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы состоится в виртуальном формате со 2 по 4 ноября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ФАО в Узбекистане. Пленарные заседания, круглый стол с участием министров и все остальные мероприятия будут транслироваться в интернете.

Региональная конференция ФАО впервые пройдет под председательством Узбекистана, отмечается в сообщении. Ее председателем будет министр сельского хозяйства Джамшид Ходжаев.

В преддверии саммита ООН по продовольственным системам 2021 года конференция сосредоточит внимание на вопросах, касающихся устойчивых продовольственных систем и здорового питания в Европе и Центральной Азии. Другой ключевой темой для обсуждения в первый день конференции станет молодежь, занятость молодежи и развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН. Будет представлен анализ положения мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и деревенской молодежи в сельском хозяйстве, включая обзор стратегий, которые могут преобразить сельские районы в регионе Европы и ЦА.

ФАО проводит региональную конференцию для Европы каждые два года. Мероприятие планировалось провести в мае в Ташкенте, однако в связи с пандемией COVID-19 было принято решение о его переносе и проведении в онлайн-режиме.

Конференция будет доступна по ссылке www.fao.org/webcast на английском, французском, русском и испанском языках с синхронным переводом.