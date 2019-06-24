5−7 мая 2020 года в Узбекистане пройдет 32-я региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Узбекистан впервые примет это мероприятие.

Договоренность о проведении конференции была достигнута в Риме 23 июня в рамках 41-й сессии Конференции ФАО, в которой участвует министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Узбекистан стал членом ФАО в 2001 году. В 2014 году в Ташкенте открылось представительство организации.

Стратегические цели ФАО — внесение вклада в борьбу против голода, повышение плодородности и стабильности сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, снижение бедности в сельских регионах.