В социальных сетях распространились кадры поврежденного аварией автовоза с автомобилями UzAuto Motors. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узавтосаноат», авария произошла 24 октября на трассе А-380 близ города Газли Бухарской области.

Автовоз MAN, посменно управляемый двумя водителями, перевозил 8 автомобилей UzAuto Motors (5 Cobalt и 3 Nexia) в дилерский центр города Ургенч. В прицеп движущегося автовоза врезался грузовой автомобиль КАМАЗ. На фотографиях можно увидеть, что КАМАЗ вез мешки с песком.

«В ходе дознания было выявлено, что водитель автомобиля КАМАЗ потерял управление уснув за рулем, в результате чего были серьезно повреждены оба транспортных средства и автомобили, перевозимые автовозом. Важно отметить, что в результате аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении.

УБДД Ромитанского района Бухарской области при участии специалистов по безопасности дорожного движения предприятия проводят предварительное расследование происшествия.

В «Узавтосаноат» заявили, что поврежденная в результате ДТП продукция UzAuto Motors после оценки ущерба специалистами, будет возвращена на завод для дальнейшей утилизации.

Фото: Telegram.

Фото: Эхо Узбекистана / Telegram.