Женщина-боец из Узбекистана Лилия Шакирова впервые выступит в турнире по смешанным боевым единоборствам UFC 254 в Абу-Даби 24 октября.

Соперницей 28-летней Лилии Шакировой (8−1) в наилегчайшем весе (57,15 кг) станет 37-летняя американка Лорен Мёрфи (13−4), которая занимает четвертое место в рейтинге UFC и имеет серию из трех побед. Узбекистанка приняла бой на коротком уведомлении (за 8 дней до боя). Она также одержала победу в трех последних поединках.

Фото: Мmajunkie.

«В этот момент я спала. Проснулась в шоке. Мне предложили бой на коротком уведомлении, но я не знала, что это предложение от UFC. Согласилась сразу, даже не думала. А потом, когда проснулась, зашла в интернет и увидела, что это было предложение от UFC. Я сделала скриншот и отправила человеку, который мне это предложил, и написала: „Вы это серьезно? Предлагаете мне подраться в UFC? Я согласна!“ Даже не спрашивала об условиях или кто соперник — сразу согласилась», — заявила Шакирова в интервью Sport24.

По ее словам, она профессионально занималась борьбой в течение 15 лет, но из-за драки на соревнованиях ее дисквалифицировали, в связи с чем она перешла в ММА.

Фото: officialshakirova / Instagram.

«Это был чемпионат Узбекистана. Там решалось, кто поедет на Олимпиаду, и давали лицензии. У нас были перекидки, моя соперница не хотела проигрывать. Там других вариантов не было, она все равно мне бы проиграла. Она начала меня провоцировать, я повелась на эту провокацию. Это было моей ошибкой, но я повелась. И мы подрались», — рассказала спортсменка.

Лилия Шакирова заяивла, что MMA в Узбекистане развивается достаточно быстро благодаря поддержке президента Шавката Мирзиёева и команды российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Фото: officialshakirova / Instagram.

«Я первая девушка-боец ММА из Узбекистана. У нас было много девушек-бойцов, которые выступали в малых организациях. По религии у нас был запрещен этот вид спорта. Когда наши бойцы Махмуд Мурадов и Заррух Адашев узнали эту новость, они очень обрадовались. Они знали, что я стремлюсь в UFC и это моя мечта. Весь Узбекистан поддерживает меня, все желают удачи и знают, что я выиграю», — сказал она в интервью RT Sport MMA.

Главным событием турнира UFC 254 станет поединок действующего чемпиона в легком весе (70 кг) Хабиба Нурмагомедова (28−0) и Джастина Гейджи (22−2). Список всех боев турнира

Трансляция главного карда, где выступят Лилия Шакирова и Хабиб Нурмагомедов, начнется в 23:00 по ташкентскому времени.