Я не вожу автомобиль. Даже в детстве почему-то не было такой мечты. Видимо, не воспринимает моя психология таких понятий, как руль или педали. Да, это не совсем правильно. Особенно в наш век технологий и машинерии. Поэтому, увидев петицию с инициативой выдавать права уже с 16 лет, я испытал когнитивный диссонанс. Как у типичного пешехода перед машиной, приближающейся к нерегулируемому переходу.

В первую очередь я прокрутил ленты новостей — уже ведь что-то подобное попадалось на глаза. Вот из совсем свежего — депутат Госдумы России Василий Власов направил начальнику ГИБДД письмо с идеей выдавать водительские права еще подросткам.

Другим поводом для моего смущения стало то, что обе эти идеи роднит их мотивация: получение прав в 16 лет стимулирует молодых людей раньше искать работу и становиться финансово независимыми. К тому же инициаторы считают, что чем раньше человек сядет за руль, тем выше будет его культура вождения.

Конечно же, вопросы мотивации — краеугольный камень в сегодняшней молодежной политике любого государства. Но здесь нужно честно признать, что наши подрастающие чада рвутся за руль не столько для пополнения рядов таксистов или в помощь родным и близким. Азарт, поиск новых точек выплеска адреналина — это, пожалуй, для тинейджера куда важнее, чем принцип «все в дом, все в семью».

Известный нейробиолог и приматолог Роберт Сапольски считает, что патологическая тяга к азарту встречается у подростков в два-четыре раза чаще, чем у взрослых. Подростки, конечно же, видят информацию о количестве ДТП, которую публикуют СМИ и транслируют соцсети, но практически никогда не пропускают ее через себя, полагая, что негативный опыт им не пригодится, считает ученый.

Практика выдачи водительского удостоверения в 16 лет существовала еще во времена Советского Союза. Правда, тогда подростки могли ездить только по городу и в сопровождении родителей. К тому же дорожный трафик советского периода вряд ли можно сравнить с нынешним.

Сегодня сторонники снижения возрастного ценза на водительские права кивают на другой продвинутый опыт. В США во многих штатах дается возможность управлять транспортным средством именно с 16 лет. По их данным, статистика аварийности в Америке и в других странах показывает, что это только идет на пользу.

При этом забывается одна существенная деталь: в западных правилах дорожного движения многое рассчитано на ответственность и здравый смысл. Потому что если вдруг выяснится, что ты где-то нарушил правила, то уже не отвертишься. А если сел за руль пьяным сверх нормы или «под кайфом» — мало не покажется. И последствия будут не только тяжелыми, но и долгими. При этом практически без скидок на возраст.

Охоты учинить все, как на просвещенном Западе, у инициаторов подросткового вождения хоть отбавляй. Безусловно, одними запретами сегодня уже не обойтись. Мысль дать молодым людям возможность обучиться управлению автомобилем под присмотром взрослых — достойна всяческих похвал.

Однако в нашей практике иностранного заимствования очень часто получается иное — «Как наше северное лето, карикатура южных зим». Что-то мне подсказывает — наш кейс с водителями-подростками, если он и будет реализован, вряд ли будет иметь такую же принципиальную и прозрачную историю, как в США.

К сожалению, за последнее время мы часто становимся свидетелями того, как отечественная система контроля и пригляда, о которой я уже упоминал на днях, регулярно сбоит. Даже в сфере наказаний за нарушение ПДД, где уровень прозрачности за последние годы значительно вырос.

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