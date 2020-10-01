ГУВД Ташкента сообщило о привлечении к ответственности сына города Алмалыка Ташкентской области Дильшода Исмоилова к административной ответственности по части 2 статьи 128−5 Кодекса об административной ответственности («создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации»).

30 сентября в интернете распространились видеозаписи, выложенные 20-летним Дильшодом Исмоиловым в TikTok и Instagram, на которых видно, как он разгоняется на автомобиле на улицах Ташкента до 150−160 км/ч, создавая при этом опасные ситуации как для других водителей, так и для пешеходов.

На одной из записей на спидометре была показана скорость 200 км/ч. Автор также выкладывал снимок с выписанными на его автомобиль штрафами.

По данным ГУВД, водитель был оштрафован поздно вечером того же дня, а автомобиль Tracker (госномер 01К550ХА) был помещен на штрафстоянку.





Протокол датирован 30 сентября.

Согласно информации Управления безопасности дорожного движения, этот же водитель совершил 8 правонарушений в 2019 году и 8 правонарушений — в 2020 году (все — превышение установленной скорости движения). Четыре штрафа, выписанных в текущем году, не оплачено.

Отметим, что сам хоким Алмалыка Усмон Рахимов, с которым накануне беседовал корреспондент «Газеты.uz», сообщил, что видео было снято четыре-пять месяцев назад, и что с тех пор его сыну запрещено садиться за руль.