ГУВД Ташкента сообщило о привлечении к ответственности сына города Алмалыка Ташкентской области Дильшода Исмоилова к административной ответственности по части 2 статьи 128−5 Кодекса об административной ответственности («создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации»).
30 сентября в интернете распространились видеозаписи, выложенные 20-летним Дильшодом Исмоиловым в TikTok и Instagram, на которых видно, как он разгоняется на автомобиле на улицах Ташкента до 150−160 км/ч, создавая при этом опасные ситуации как для других водителей, так и для пешеходов.
На одной из записей на спидометре была показана скорость 200 км/ч. Автор также выкладывал снимок с выписанными на его автомобиль штрафами.
По данным ГУВД, водитель был оштрафован поздно вечером того же дня, а автомобиль Tracker (госномер 01К550ХА) был помещен на штрафстоянку.
Протокол датирован 30 сентября.
Согласно информации Управления безопасности дорожного движения, этот же водитель совершил 8 правонарушений в 2019 году и 8 правонарушений — в 2020 году (все — превышение установленной скорости движения). Четыре штрафа, выписанных в текущем году, не оплачено.
Отметим, что сам хоким Алмалыка Усмон Рахимов, с которым накануне беседовал корреспондент «Газеты.uz», сообщил, что видео было снято четыре-пять месяцев назад, и что с тех пор его сыну запрещено садиться за руль.
Ярослав К.
Да ладно, прощения попросит, простим)))
Я бы лишил прав пожизненно, старшего освободил от рук. должности)))
Ярослав К.
Принцип безнаказанности хорошо работает у нас в стране(((
Михаил Медведев
Вопрос раз: хоким врёт, факт, имеет ли право занимать должность?
Вопрос два: откуда деньги на трекер и штрафы? Не пора ли прокуратуре проверить?
Дмитрий Коновалов
16 нарушений ПДД за одно и тоже нарушение, разве не лишение прав должно было быть минимум раз 5? Он что бессмертный?
Bobur Egamnazarov
Совсем оборзел. Лишить прав на вождение и точка. Пусть ходит пешком и не подвергает общество и самого себя в опасности.
Максим
Позор хокиму Алмалыка! Как ему город доверили, если он сына воспитал потенциальным убийцей. Сына лишить прав пожизненно, папу в отставку!