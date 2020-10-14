С января по сентябрь в Узбекистане произошло 4294 дорожно-транспортных происшествия, что на 510 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4804), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

В ДТП погибло 1293 человека (за первые девять месяцев 2019 года — 1398), получило телесные повреждения — 3886 человек (5058).

1919 ДТП произошло с участием пешеходов, 728 — с участием детей, 579 — велосипедистов, 77 — мотоциклистов и 146 — нелицензионных такси.

Самое большое число ДТП за первые девять месяцев произошло в Ферганской области — 666 (в январе-сентябре 2019 года — 712, -7%). За ней идут Ташкентская область — 495 (688, -28%) и Ташкент — 487 (518, -6%). Существенное снижение числа аварий отмечено в Сурхандарьинской — с 283 до 186 (-34%) и Джизакской областях — со 177 до 118 (-33%).

Источник: ГУБДД МВД. Нажмите для увеличения.

В 17,8% случаев аварии произошли по причине перехода пешеходами улиц в неположенном месте, в 15,5% — несоблюдения установленного режима скорости, в 6,3% — передвижения велосипедистов по проезжей части, в 6,2% — усталости или засыпания водителя за рулем, в 1,7% — вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

За указанный период зарегистрировано 3,9 млн нарушений Правил дорожного движения, из них грубые нарушения составили 2,1 млн, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности — 565,5 тысячи, нарушение правил обгона — 282,7 тысячи и другие.

Источник: ГУБДД МВД. Нажмите для увеличения.