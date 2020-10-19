Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 октября провел совещание, посвященное обсуждению параметров государственного бюджета на 2021 год, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на противодействие пандемии направлено 13,4 трлн сумов. Президент подчеркнул, что при планировании бюджета на следующий год следует учитывать продолжающуюся пандемию и снижение экономической активности на глобальном уровне.

На совещании обсуждены меры по обеспечению макроэкономической стабильности и прогнозного уровня поступлений в бюджет. Для этого требуется достичь роста экономики минимум на 5,1% в 2021 году, в том числе на 5,8% в промышленности и 6,5% в сферах услуг и строительства. Также важно не допустить превышения прогнозных показателей по инфляции и дефициту бюджета.

Указано, что дополнительным резервом для бюджетных поступлений могут стать сокращение теневой экономики и легализация 600 тысяч рабочих мест, интеграция баз данных 53 ведомств, расширение перечня продукции, подлежащей маркировке.

Кроме того, намечено также наращивание производства на крупных предприятиях. К примеру, имеется возможность обеспечения поступления в бюджет дополнительно 500 млрд сумов акцизного налога в результате полного удовлетворения потребностей экономики и населения в природном газе, а также упорядочения расчетов в этой сфере. Ожидается, что в бюджет поступит дополнительно 250 млрд сумов НДС за счет бесперебойных поставок электроэнергии на внутренний рынок. Министерству энергетики даны соответствующие указания на этот счет.

Министерству транспорта поручено в следующем году довести поступления в бюджет до показателей 2019 года за счет возобновления рейсов и открытия новых маршрутов.

Министр народного образования Шерзод Шерматов. Фото: пресс-служба президента.

В условиях пандемии в 2021 году планируется увеличить расходы на социальную сферу на не менее 15% по сравнению с текущим годом. В частности, намечено увеличить уровень охвата детей дошкольным образованием до 70%, а долю частного сектора в этой сфере — до 25%. Бюджетные ассигнования Министерству народного образования будут повышены на 16%. Впервые из бюджета будет выделено 100 млрд сумов на подключение школ к сети интернет, а также 200 млрд сумов — на оборудование.

В следующем году в рамках Концепции развития науки в Фонд инновационного развития и поддержки новаторских идей будет выделено в два раза больше средств — 100 млрд сумов.

На сферу здравоохранения предполагается направить около 20 трлн сумов (в 2020 году изначально было запланировано 14,8 трлн сумов), в том числе 3 трлн сумов на мероприятия по борьбе с коронавирусом и 1,8 трлн сумов (1,5 трлн сумов) — на закупку лекарств.

Впервые на онкогематологию выделят около 90 млрд сумов. Кроме того, 7% поступлений от акцизного налога на табачную продукцию будут перечисляться в Фонд по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Также в следующем году впервые будет выделено 130 млрд сумов на доведение охвата медицинскими услугами пациентов, нуждающихся в гемодиализе, до 100%.

Для сокращения бедности число малообеспеченных семей, получающих социальные пособия, будет увеличено вдвое по сравнению с началом 2020 года. Подчеркнуто, что с 1 января следующего года система распределения социальных пособий должно быть полностью автоматизировано путем запуска единого социального реестра во всех регионах.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров. Фото: пресс-служба президента.

В рамках программ поддержки предпринимательства планируется ассигновать более 3 трлн сумов субсидий. Кроме того, 250 миллиардов сумов намечено направить в Фонд содействия занятости и столько же — в Фонд общественных работ. Отмечалось, что число малообеспеченных граждан следует сокращать за счет создания новых рабочих мест и привлечения населения к предпринимательству.

В предстоящем году впервые из бюджета будет выделено 30 млрд сумов на обеспечение жильем круглых сирот. Должностным лицам поручено разработать новый порядок предоставления такого жилья и составить списки претендентов.

Как сообщалось ранее, отныне будет введен порядок публикации на официальных сайтах госорганов структуры и результативности расходов, а руководители, не соблюдающие данное требование, будут оштрафованы. Контроль за данным порядком будут осуществлять палаты Олий Мажлиса и местные кенгаши.