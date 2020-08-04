Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению» (копия есть у «Газеты.uz»).

Документом предусмотрено, что с 1 сентября поэтапно по всей стране рассмотрение заявлений о назначении и процесс назначения социальных пособий будет осуществляться в рамках информационной системы «Единый реестр социальной защиты». Реестр с 1 октября 2019 года в экспериментальном порядке функционирует в Сырдарьинской области (создавался за счет гранта ЮНИСЕФ в 610 тысяч долларов).

Ожидается, что в сентябре система заработает в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях, в октябре — в Бухарской, Навоийской, Джизакской и Самаркандской областях, в ноябре — в Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а в декабре — в Каракалпакстане, Ташкентской области и Ташкенте.

Единый реестр, владельцем которой является внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов, станет составной частью системы «Электронное правительство».

Идентификатором граждан в Едином реестре социальной защиты будет персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ).

Основными целями внедрения Единого реестра соцзащиты определены кардинальное сокращение количества справок и подтверждающих документов, необходимых для предоставления государственных социальных услуг, исключение субъективного подхода в принятии решений путем объективной оценки степени нуждаемости малообеспеченных семей и другие.

Ожидается, что система позволит облегчить процесс подачи заявления нуждающимися. Сейчас они к заявлению в бумажном варианте должны приложить еще свыше 10 различных документов, включая справку о составе и доходах семьи, копии свидетельств о рождении детей, выписки из решений органов опеки и попечительства и другие, а рассмотрение занимает более месяца.

«С внедрением Единого реестра появляется упрощенная система рассмотрения заявлений. [Исключается] необходимость сбора различных справок. Человеку будет достаточно подать заявление и приложить к нему копии паспортов, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о заключении брака и предоставить их в махаллинский комитет. Далее махаллинский комитет заверяет состав семьи и передает эти документы в отдел Пенсионного фонда (в течение двух дней), работники которого вводят все эти данные в Единый социальный реестр (в течение двух дней), и на этом этапе человеческий фактор, можно сказать, исключается», — заявил директор департамента Минфина Нодир Муслиддинов в интервью «Узбекистан 24».

С 1 января 2021 года при предоставлении государственных социальных услуг и помощи запрещено истребование государственными органами и организациями от граждан 11 видов документов и справок (список будет опубликован позже). Они также получат доступ к 7 видам государственной социальной помощи.

Кроме того, физические лица или семьи, признанные Единым реестром социальной защиты малообеспеченными, без предоставления дополнительных документов и справок будут вправе получать услуги и льготы, такие как освобождение от платы за детский сад, аренды учебников в школе, приобретение школьной формы, оказание специализированной медпомощи путем выдачи ордера и другие.

Справка о признании малообеспеченным посредством реестра выдается через Единый портал интерактивных государственных услуг и будет действительна в течение 12 месяцев.

Министерству финансов совместно с Министерством занятости и трудовых отношений поручено обеспечить закупку до конца 2020 года серверов, компьютеров, других технических средств и оборудования, необходимого для полноценной и качественной работы Единого реестра в рамках проекта «Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане», реализуемого в сотрудничестве со Всемирным банком (льготный кредит в 5 млн долларов), а также поэтапное расширение функциональных возможностей системы.

Центральному банку и коммерческим банкам рекомендовано до 1 октября создать возможность для предоставления сведений о получении денежных переводов и остатке на депозитном расчетном счете, открытом на имя лиц, подающих заявление в единый реестр и членов его семьи. При этом должна быть обеспечена конфиденциальность и закрытость данных при регистрации в информационной системе с согласия заявителя и дееспособных членов его семьи.

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственной службе безопасности президента, Национальной гвардии, Службе государственной безопасности, Государственному таможенному комитету, Государственному комитету по оборонной промышленности поручено принять меры по ограничению подачи и недопущению рассмотрения заявлений своих служащих и сотрудников, членов их семей (супруги/супруга и детей), а также подведомственных организаций в реестр.

Как работает Единый реестр

Как следует из презентации Минфина, для запуска системы Единого реестра социальной защиты требуется выдать ПИНФЛ 10 миллионам детей в возрасте 16 лет и 42 тысячам граждан, у которых отсутствуют биометрические паспорта.

После подачи заявления и введения необходимых данных через систему в режиме реального времени осуществляется электронный обмен информацией с базами данных 9 министерств и ведомств — Агентства государственных услуг (отделения ЗАГС), Министерства финансов и Пенсионного фонда, Госкомземгеодезкадастра, Государственного налогового комитета, Министерства занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Государственной службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел и Народного банка.

Исходя из установленных законодательством критериев и норм, на основании полученных данных система самостоятельно назначает или отклоняет назначение социального пособия заявителю. Решение доводится до него посредством SMS-сообщения.

В презентации отмечается, что верхний предел среднемесячного дохода одного члена малообеспеченной семьи, которая претендует на помощь, установлен в размере 358 тысяч сумов. Среднемесячный общий доход на члена семьи рассчитывается за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором подается заявление, и определяется путем деления на количество членов семьи.

Заявление отклоняется в следующих случаях: