Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 октября провел совещание, посвященное обсуждению параметров государственного бюджета на 2021 год, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что расходы бюджета должны быть прозрачными, министерства и ведомства, регионы должны тратить каждый сум с умом.

Министерству финансов в рамках усиления финансовой дисциплины и контроля поручено упрочить систему внутреннего аудита в организациях, предотвращать незаконные расходы и недостачи.

Как сообщается, отныне будет введен порядок публикации на официальных сайтах госорганов структуры и результативности расходов, а руководители, не соблюдающие данное требование, будут оштрафованы. Контроль за данным порядком будут осуществлять палаты Олий Мажлиса и местные кенгаши.

Президент также указал на необходимость расширения полномочий местных кенгашей по формированию бюджета. Регионы должны научиться, отмечено на совещании, изыскивать и задействовать дополнительные резервы, решать за счет них социальные проблемы.

Перед заместителями премьер-министра поставлена задача сформировать инвестиционные программы, реализуемые за счет централизованных, иностранных и частных инвестиций.