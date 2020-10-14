Антимонопольный комитет (АМК) Узбекистана представил заключение по проекту постановления президента «О введении системы обязательной цифровой маркировки отдельных видов товаров». Документ был разработан Государственным налоговым комитетом и направлен в АМК через систему project.gov.uz.

Маркировка товаров

Постановлением Кабинета министров с декабря 2019 года реализуется пилотный проект по внедрению маркировки табачной и алкогольной продукции, который должен помочь отслеживать движение товаров и выявлять нелегальные поставки на рынок.

Как сообщала «Газета.uz», пилотный проект реализует предприятие CRPT TURON, которое создано российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — единым оператором системы маркировки товаров в России. По данным «Ведомостей», ЦРПТ был создан в 2017 году, 50% центра принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Что предлагается новым проектом

В проекте документа отмечается (выставлен на обсуждение до 15 октября), что тестовый выпуск промаркированных пачек сигарет был успешным, и запущен механизм отслеживания маркированной табачной продукции за счет дооснащения сигаретных фабрик специальным серверным оборудованием и интеграции его в автоматизированные системы управления предприятий. Кроме того, выпущены тестовые маркированные этикетки для алкогольной продукции, развернут центр обработки данных, установлены компоненты системы маркировки.

Проект постановления предусматривает поэтапное внедрении системы обязательной маркировки средствами идентификации отдельных видов продукции производителями и импортерами.

Документом предлагается возложить на производителей и импортеров обязанности осуществления маркировки отдельных видов товаров, по которым установлено требование обязательности цифровой маркировки. Ожидается, что маркировка будет наноситься на продукцию, упаковку продукции или на иной материальный носитель средств идентификации.

Ввод в оборот, и вывод из него товаров, нарушающих требования об обязательной маркировке, будет рассматриваться как нарушение законодательства и может быть причиной для применения мер ответственности.

Проектом также предлагается утвердить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в 2020—2022 годах.

П/н Наименование товара Дата начала обязательной маркировки 1. Табачные изделия декабрь 2020 года 2. Алкогольная продукция март 2021 года 3. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения январь 2022 года 4. Вода и прохладительные напитки февраль 2022 года 5. Бытовая техника март 2022 года

Государственный налоговый комитет получит право дополнять перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также проводить эксперименты по маркировке отдельных видов товаров для анализа целесообразности их введения.

ГНК совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в срок до 1 декабря 2020 года предлагается поручить запуск Национальной информационной системы мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi (НИС Asl belgisi).

Кроме того, Государственному налоговому комитету до 1 ноября 2020 года планируется поручить разработать Концепцию проекта государственно-частного партнерства в области обязательной маркировки отдельных видов продукции.

До 15 ноября ГНК также должен на основе прямых переговоров и с учетом результатов проведенного эксперимента заключить с CRPT TURON соглашение о ГЧП для создания, эксплуатации и технического обслуживания НИС Asl belgisi, определив частного партнера оператором системы, говорится в проекте.

Оператор будет предоставлять коды маркировок предпринимателям в соответствии с тарифами, устанавливаемыми Кабинетом министров.

Заключение АМК

Антимонопольный комитет отмечает, что согласно статье 12 закона «О конкуренции» органам государственного управления и органам государственной власти на местах запрещается необоснованно предоставлять отдельным хозяйствующим субъектам льготы, преференции и привилегии, ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на товарном или финансовом рынке.

Кроме того, указом президента от 8 сентября 2017 года (УП-5185) предусмотрено установление ограничительных мер на создание коммерческих организаций с участием государства и реорганизация действующих предприятий в сферах, в которых эффективно функционирует частный сектор, а также отказ от практики предоставления отдельным хозяйствующим субъектам эксклюзивных прав, индивидуальных льгот и преференций, ограничивающих развитие здоровой конкурентной среды, говорится в сообщении.

Для обеспечения равных конкурентных АМК рекомендует включить пункт об определении наилучшего претендента через конкурсные торги для заключения контракта на условиях ГЧП.

Общие затраты на создание всей системы маркировки в России оценивались более чем в 205 млрд рублей (2,65 млрд долларов) за 15 лет.