В последнее время слова «популизм» и «популист» стали часто использоваться политиками, депутатами, компаниями и обычными гражданами.

Недавно СМИ сообщили, что действия Антимонопольного комитета против UzAuto Motors якобы были названы популистскими. Автопроизводитель оспаривает в суде предписание комитета снизить цены на автомобили и сделать покупателям перерасчет. Интернет-пользователи в поддержку комитета также назвали себя популистами.

Что такое популизм?

Общепринятого описания «популизма» не существует. Один из ведущих исследователей в данном направлении, профессор Университета Джорджии Кас Мудде описывает популизм как идеологию, согласно которой общество делится на «народ» и «элиту».

По мнению политолога Университета Диего Порталес в Чили Кристобала Кальтвассера, популист — это тот, кто разделяет общество на «непорочный народ» и «коррумпированную элиту».

Марк Чемпион в статье для Bloomberg охарактеризовал популизм «ящиком для инструментов», который может пригодиться в проведении любого рода политики.

Дмитрий Карцев в статье в «Медузе» пишет, что популизм — это не идеология в полном смысле этого слова, а скорее подход к политике, который могут использовать партии самых разных взглядов. Он воспринимает популизм как «эмоциональное обещание решать сложные задачи простыми средствами».

Кристобал Кальтвассер считает, что популизму противостоят два понятия. Одно из них — это элитаризм, который никогда не пользуется большой открытой поддержкой. Второе — это плюрализм. Сторонники плюрализма верят в демократию, но не соглашаются с популистической идеей, что существует единая «воля народа».

Дмитрий Карцев отмечает, что популизм распространился в таких масштабах, «потому что власть не хочет обсуждать важные проблемы, а критику объясняет глупостью или злым умыслом».

Слово «популизм» также часто используется с целью оскорбления или нанесения урона имиджу политического оппонента. BBC приводит пример лидера британской Лейбористской партии Джереми Корбина, который был обвинен в популизме из-за выдвинутого лозунга «За большинство, а не меньшинство».

Как определить популиста?

В книге «Популизм, краткое вступление» Кас Мудде подчеркивает, что популисты смотрят на политику как на «единое волеизявление народа». Для некоторых популистов все, что может блокировать реализацию этой воли, видится как ненужный или вредный механизм — даже суды и законы.

Для популистов народ является ядром их политики, пишет политический социолог Университета Амстердама Матьяс Рудийн. Они обвиняют элиту в том, что она отдалилась от простого народа, перестала понимать нужды людей и представляет только свои интересы.

Популисты верят, что все простые люди разделяют единый интерес в своем противостоянии элите. Они также считают, что только они являются представителями воли народа, отмечает Матьяс Рудийн.

Профессор Принстонского университета Ян Вернер Мюллер приводит пример бывшего лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа, который прокомментировал выборы по выходу Британии из Европейского союза как «победу для реального народа». Мюллер комментирует: «Как будто 48% проголосовавших остаться в составе ЕС были менее реальными людьми или же не являются членами политического сообщества страны».

Бенджамин Моффитт, исследователь шведского Уппсальского университета, изучил более 25 лидеров-популистов в истории и определил три их главных качеств:

Придерживаются риторики «люди против элиты»; «Плохие манеры». Так Моффитт называет способ коммуникации популистского лидера, который стремится донести до масс, что он не из элиты и только он представляет народ; Использование или создание кризиса, чтобы оправдать вызов к изменениям или революции.

Популисты всегда используют простой язык, чтобы народ их понимал и различал от сложного и формального наречия элиты, добавляет он.

Популизм — это хорошо или плохо?

Однозначного ответа нет. Согласно исследованиям глобальной сети ученых Team Populism, популисты могут положительно повлиять на явку избирателей и напомнить о подзабытых слоях населения и их проблемах. В то же время популисты могут вредить таким понятиям либеральной демократии, как права меньшинств или разделение властей.

Кас Мудде считает, что популисты разъединяют людей, а не объединяют.

Возможности популистов, если они придут к власти, в развитом обществе с сильными демократическими институтами сильно ограничены, отмечает Дмитрий Карцев. А в странах, где демократия не укоренилась и институты не развиты, нет устоявшихся механизмов сдержек и противовесов, популисты могут серьезно влиять на политику.