Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября прибыл в Сырдарьинскую область, чтобы ознакомиться с работой, проделанной в регионе после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в мае, сообщила пресс-служба главы государства.

В результате наводнения 2211 домов пришли в негодное для проживания состояние, еще 2499 получили значительные повреждения. Для восстановления пострадавших махаллей были отобраны три массива площадью 50 га, на которых возведены 86 пятиэтажных домов: 37 — в махалле «Дустлик» Сардобинского района, 40 — в махалле «Хакикат» Мирзаабадского района и 9 — в махалле «Навбахор» Акалтынского района. Всего сдано 2640 квартир. В дома подведены газ, вода, электричество и другие коммуникации.

Президент посетил жилой массив в махалле «Хакикат» Мирзаабадского района, получившей новое название «Янги Узбекистон».

«Название „Янги Узбекистон“ дано неспроста. Если этот опыт понравится людям, мы построим дома такого типа и в других регионах, в городах с высокой плотностью населения. И рядом с каждым массивом создадим рабочие места. В целом, нам необходимо менять культуру строительства и жизни», — отметил президент.

На территории нового массива также построены махаллинский гузар, магазин, библиотека и детские площадки. Создана отдельная компания по их обслуживанию.

Ранее «Газета.uz» рассказывала, что места для строительства трех жилых массивов для пострадавших от наводнения в Сырдарье выбраны по рекомендации архитектора британской Benoy. Для строительства выбраны столичные Whitecity Construction, Silver Flex и Gold Step Invest.

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