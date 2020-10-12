Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана совместно с международно-признанными банками-андеррайтерами 12 октября объявили о дебютном выпуске международных облигаций (еврооблигаций) на сумму 300 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерста финансов.

В понедельник в рамках процедуры Road-show в формате аудиоконференции состоялся звонок (Global Investor Call) с участием 70 глобальных инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании России и стран Азии.

Инвесторам презентовали текущие макроэкономические показатели и аспекты проводимых реформ в экономике и банковском секторе Узбекистана, а также о важности эмиссии еврооблигаций НБУ как для банка, так и для страны в целом.

13 октября продолжатся переговоры с иностранными инвесторами в формате один на один.

Следующим этапом будет определение цены выпускаемых НБУ еврооблигаций и дальнейшая их реализация на Лондонской фондовой бирже, исходя из текущего состояния рынка.

Агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB-» (EXP) приоритетным необеспеченным еврооблигациям НБУ. Размер выпуска и процентная ставка еще не определены. Ожидается, что срок обращения ценных бумаг составит пять лет. По данным агентства, банк планирует использовать поступления от размещения для финансирования своего кредитного портфеля в иностранной валюте. Окончательный рейтинг станет известен после получения окончательной документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

НБУ станет вторым узбекским банком, который выйдет на рынок евробондов. В ноябре прошлого года международные облигации стоимостью 300 млн долларов выпустил «Узпромстройбанк».

Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил Навоийскому горно-металлургическому комбинату выпустить корпоративные еврооблигации на сумму не менее 300 млн долларов до 1 ноября этого года.