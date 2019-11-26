Узпромстройбанк 25 ноября выпустил пятилетние международные облигации стоимостью 300 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Банк готовился к выпуску корпоративных евробондов на основе рекомендаций JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank. 18−22 ноября прошли переговоры более чем с 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.

Крупные инвесторы приняли во внимание процесс трансформации банка (включая подготовку к приватизации) с участием Международной финансовой корпорации. В связи с тем, что его бизнес-модель направлена на коммерциализацию и постепенную приватизацию, банк рассматривается ими как коммерческий, а не государственный, отметили в Минфине.

Первоначальная доходность банка по облигациям была установлена на уровне 6,50%, а об их размещении было объявлено в 8:23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10:00 достиг 300 млн долларов (полностью покрыв выпуск), а к 12:10 — 800 млн долларов (покрыв выпуск в 2,5 раза).

В 12:25 доходность облигаций была снижена на 0,125%, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375%. К 13:05 объем заказов повысился до 1 млрд долларов, а к 14:00 — до 1,2 млрд долларов (с 4-кратным покрытием выпуска).

«Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17:00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%», — говорится в сообщении.

Узпромстройбанк стал первым в истории Узбекистана банком, вышедшим на международный долговой рынок. В феврале евробонды разместило правительство Узбекистана. Тогда же стало известно, что выпустить облигации планируют два банка страны. Среди кандидатов назывались Узпромстройбанк, банк «Асака», «Ипотека-банк» и Национальный банк.

В Минфине отмечают, что первые в отечественной истории евробонды, выпущенные Узпромстройбанком, послужат «ориентиром для других коммерческих банков и предприятий» страны.

В августе прошлого года Узпромстройбанк и МФК подписали соглашение о сотрудничестве по трансформации банка в финансово стабильное и конкурентоспособное учреждение.