Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта подписал постановление о мерах по реформированию Навоийского горно-металлургического комбината, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Реорганизация

Согласно документу, наименование государственного предприятия «Навоийский ГМК» изменено на государственное предприятие «Навоийуран», которое будет заниматься добычей и переработкой природного урана и редкоземельных металлов.

На базе части имущества НГМК будут учреждено производственное предприятие по добыче и производству драгоценных металлов в форме АО «Навоийский ГМК», а также государственное учреждение «Фонд НГМК».

Учредителем Фонда НГМК и «Навоийурана» выступит Агентство по управлению государственными активами.

Уставный капитал АО «НГМК» формируется за счет изъятия учредителем из оперативного управления ГП НГМК части имущества и имущественных прав, включая лицензии на право пользования участками недр для добычи драгоценных металлов с учетом их профильной принадлежности и производственных процессов, и передачи данного имущества и имущественных прав в счет оплаты стоимости акций АО «НГМК».

Министерство финансов выполняет функции акционера (учредителя) по доле государства в уставном капитале АО «НГМК».

Имущество «Фонда НГМК» формируется за счет изъятия учредителем из оперативного управления ГП НГМК части имущества с учетом профильной принадлежности и производственных процессов с последующей передачей данного имущества в оперативное управление фонда;

Евробонды

До 1 мая Министерству финансов совместно с АО НГМК поручено завершить составление финансовой отчетности комбината в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности и проведение независимого внешнего аудита с привлечением международных аудиторских компаний.

Кроме того, НГМК должен внедрить практику раскрытия уровня рентабельности продаж, активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также других показателей, определяемых в соответствии с требованиями международных фондовых бирж и финансовых институтов.

До 1 ноября Минфин и АО НГМК должны принять меры по выпуску корпоративных еврооблигаций на сумму не менее 300 млн долларов.

О том, что НГМК может выпустить евробонды, сообщалось в конце февраля.

НГМК является крупнейшим промышленным предприятием страны. Он добывает золото, уран, редкие металлы, производит сырье для промышленности стройматериалов и станкостроения, широкий ассортимент потребительских товаров. На долю комбината приходится 10% всей производимой в Узбекистане промышленной продукции и 18% доходов бюджета. На предприятии трудятся более 54 тысяч человек.

По объему сырьевых ресурсов Навоийский горно-металлургический комбинат занимает третье место среди мировых производителей золота. Однако стоимость его активов намного меньше аналогичных зарубежных компаний. Так, в настоящее время балансовая стоимость НГМК оценивается в 1,3 млрд долларов, тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет 11 млрд долларов.

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