Родители, желая дать своему ребенку хорошее образование, воспитать гармонично развитую личность и создать условия для достойной жизни, скрупулезно и ответственно подходят к выбору школы, преподавателя и дополнительных кружков.
Invento The Uzbek International School объявляет о наборе учащихся в первый класс на обучение по программе Международного бакалавриата IB (PYP). Дети принимаются с шести лет.
Обучение по международной программе
Учебная программа в Invento UIS построена в соответствии с универсальным планом, разработанным организацией IB для студентов международных школ по всему миру.
Обучение заключается в мультикультурном воспитании, актуальных знаниях, а также совершенствовании социальных, физических, эмоциональных и интеллектуальных навыков.
Портрет студента IB (IB Learner Profile) выглядит так: думающий, общительный, умеющий сформулировать и обосновать собственное мнение, смелый, заботливый, гармоничный и культурный.
Для достижения данных целей разработано шесть кросс-дисциплинарных тем, которые проходят через все учебные дисциплины в начальной школе:
- «Кто мы?»;
- «Где мы в пространстве и времени?»;
- «Как мы самовыражаемся?;»
- «Каким образом организуем себя?»;
- «Как устроен окружающий мир?»;
- «Земля — наш общий дом».
Эти темы в международной школе Invento проходят в рамках изучения родного и иностранного языков, общественных и естественных наук, математики, астрономии и логики. Кроме того, юные первоклассники занимаются искусством в творческой лаборатории, театральным мастерством и различными видами спорта.
Для достижения еще более эффективных результатов предусмотрены дополнительные внеклассные занятия, развивающие игры, здоровый сон с воспроизведением белого шума и программа сбалансированного пятиразового питания.
Безопасная образовательная среда
Обучение в Invento UIS проходит в атмосфере безопасности. Территория международной школы находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. По всему кампусу Invento UIS установлена система оповещения SOLT. В случае непредвиденных ситуаций ребенок или воспитатель может отправить сигнал службе безопасности или медицинским сотрудникам.
Дополнительная безопасность и прозрачность учебного процесса обеспечивается сервисом Brightwheel. В профиле ученика содержится вся информация о противопоказаниях к еде и физическим упражнениям, а также о его успеваемости. С помощью этой системы родители могут наблюдать за учебным процессом из любой точки мира в онлайн-режиме.
В международной школе Invento UIS каждый момент — это возможность для обучения.
Записаться в первый класс можно по телефону: (+998) 71−210−99−99.
Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City
Сайт: Invento.uz
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