Родители, желая дать своему ребенку хорошее образование, воспитать гармонично развитую личность и создать условия для достойной жизни, скрупулезно и ответственно подходят к выбору школы, преподавателя и дополнительных кружков.

Invento The Uzbek International School объявляет о наборе учащихся в первый класс на обучение по программе Международного бакалавриата IB (PYP). Дети принимаются с шести лет.





Обучение по международной программе

Учебная программа в Invento UIS построена в соответствии с универсальным планом, разработанным организацией IB для студентов международных школ по всему миру.

Обучение заключается в мультикультурном воспитании, актуальных знаниях, а также совершенствовании социальных, физических, эмоциональных и интеллектуальных навыков.

Портрет студента IB (IB Learner Profile) выглядит так: думающий, общительный, умеющий сформулировать и обосновать собственное мнение, смелый, заботливый, гармоничный и культурный.

Для достижения данных целей разработано шесть кросс-дисциплинарных тем, которые проходят через все учебные дисциплины в начальной школе:

«Кто мы?»;

«Где мы в пространстве и времени?»;

«Как мы самовыражаемся?;»

«Каким образом организуем себя?»;

«Как устроен окружающий мир?»;

«Земля — наш общий дом».





Эти темы в международной школе Invento проходят в рамках изучения родного и иностранного языков, общественных и естественных наук, математики, астрономии и логики. Кроме того, юные первоклассники занимаются искусством в творческой лаборатории, театральным мастерством и различными видами спорта.

Для достижения еще более эффективных результатов предусмотрены дополнительные внеклассные занятия, развивающие игры, здоровый сон с воспроизведением белого шума и программа сбалансированного пятиразового питания.

Безопасная образовательная среда

Обучение в Invento UIS проходит в атмосфере безопасности. Территория международной школы находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. По всему кампусу Invento UIS установлена система оповещения SOLT. В случае непредвиденных ситуаций ребенок или воспитатель может отправить сигнал службе безопасности или медицинским сотрудникам.





Дополнительная безопасность и прозрачность учебного процесса обеспечивается сервисом Brightwheel. В профиле ученика содержится вся информация о противопоказаниях к еде и физическим упражнениям, а также о его успеваемости. С помощью этой системы родители могут наблюдать за учебным процессом из любой точки мира в онлайн-режиме.

В международной школе Invento UIS каждый момент — это возможность для обучения.

Записаться в первый класс можно по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City

Сайт: Invento.uz

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