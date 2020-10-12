В последнее время доверие к страховым компаниям и их услугам заметно повысилось. Причина этого заключается в том, что компании полностью выполняют свои страховые обязательства и меняют отношение к клиентам.

Одна из таких компаний, завоевавшая доверие своих клиентов — совместное предприятие Euroasia Insurance. Оно в течение 2020 года заплатило почти 22 млрд сумов страховых выплат. Эту сумму можно назвать большой в нынешней обстановке пандемии. Своевременные выплаты повышают доверие к страховой компании.

Так, в июне 2020 года в Джизакской области гражданин США за рулем автомобиля Trailblazer LTZ AT, принадлежащего компании, попал в ДТП. В результате аварии транспортное средство перевернулось и получило серьезные повреждения.

В этой ситуации компания Euroasia Insurance купила новый Trailblazer LTZ AT и передала его компании, хотя была возможность отремонтировать автомобиль.

Компания Euroasia Insurance собрала команду профессионалов своего дела, которая полностью и своевременно выполняет свои обязательства. Поэтому нет никаких сомнений в том, что она является надежным партнером.

«СП Euroasia Insurance — это твердая уверенность в завтрашнем дне!»

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