Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД Узбекистана тестирует образец новой формы для сотрудников органов внутренних дел, служащих в сфере туризма.

«Недавно разработан проект образца новой формы сотрудников туристических подразделений. На сегодня уже готова форменная одежда нового образца, которая проходит тестирование у сотрудников службы Ташкента и столичной области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разработке формы, в первую очередь, внимание уделено внешнему виду, а также учитывалась удобность и современность дизайна. Помимо этого, брались в расчет и другие аспекты: специфика деятельности сотрудников службы и климатические свойства.

Форменная одежда будет проходить тестирование в этом году, по установленным недостаткам внесут изменения.





Фото: МВД.

Старая форма

Фото: УВД Самаркандской области.





Фото: ГУВД Ташкента.