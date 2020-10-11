Формат масштабных торговых площадей или целых кварталов с компактными строениями в один-два этажа для розничной торговли давно доказал свою успешность во многих крупных городах мира.

Именно такую концепцию компания Bizning Uylar выбрала для торгово-досугового центра Alfraganus. Его прототипом можно считать восточный базар — социальное пространство для встреч, переговоров и развития культурно-хозяйственных сфер жизни со времен Великого шелкового пути.

В основу концепции проекта легли не просто отсылки к истории и наследию предков или поиск оригинальных архитектурных решений, но и серьезные исследования отечественного рынка недвижимости и перенятый опыт других стран.

Партнерская поддержка осуществляется зарубежной компанией в сфере коммерческой недвижимости — Knight Frank. По данным специалистов, сценарий проходимости объекта составит более 200 тысяч посетителей в неделю, 800 тысяч в месяц и более 10 млн в год.





Успешность Alfraganus объясняется грамотной планировкой торговых и развлекательных зон. Стандартные торговые центры уже давно стали привычным местом деловых и личных встреч, проведения семейных обедов, организации детских и подростковых развлечений. Alfraganus организует масштабное пространство для отдыха и развлечений с иной концепцией.

На площади в 118 тысяч кв. м будут расположены огромные якорные магазины, зона линейных магазинов, территория премиальной коммерции, точек общественного питания — от кафе до авторских ресторанов — и широкое пространство для развлечений и досуга.

Кроме того, на огромной территории будут максимально продуманы общественные зоны. Масштаб проекта предполагает тысячи метров пешеходных маршрутов. С учетом того, что торговая площадь станет местом столичного променада, по территории комплекса под открытым небом будут высажены многолетние деревья и растения. В общественных и прогулочных местах будут установлены скамейки, искусственные водоемы, арт-объекты. Любителей экстремальных видов спорта будут ждать скейт-парк, скалодром и велодорожки.

Свободное пространство, сохранение дистанции и нахождение на свежем воздухе — решающие факторы при выборе мест, которые готовы посещать потенциальные клиенты в условиях пандемии. Сюда же можно отнести отсутствие многоэтажности и необходимости подъема и спуска на лифтах, которые также предполагают закрытое пространство.

Alfraganus приглашает всех окунуться в новый мир, где можно размеренно и неспешно прогуливаться по живописным улочкам торгового квартала в поисках необходимых товаров, любимого ресторанчика или развлечений.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

На правах рекламы.