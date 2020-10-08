Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры обсудили актуальную двустороннюю повестку, особое внимание уделив необходимости продвижения проектов в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, транзита и других.

Президенты отдельно остановились на развитии событий в Кыргызстане и подчеркнули необходимость скорейшей нормализации ситуации в этой стране в соответствии с конституцией Кыргызстана.

Накануне Шавкат Мирзиёев также обсудил ситуацию в Кыргызстане с главами Казахстана, Таджикистана и России.

5 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов. Протестующие захватили Белый дом, где расположены парламент и администрация президента. Позднее Центризбирком признал итоги голосования недействительными.