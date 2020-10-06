Один человек погиб, 590 пострадали в акциях протеста в центре Бишкеке, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Несколько тысяч жителей страны вышли на митинг из-за несогласия с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане днем ранее. Согласно официальным данным, из 16 участвовавших партий в Жокоргу Кенеш прошли только 4, из них 2 — провластные. На выборах были зафиксированы многочисленные нарушения, включая подкуп голосов. Представители проигравших партий отказались признавать итоги голосования и призвали ЦИК отменить их.

Акции, начавшись мирно, вечером переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Митингующие разбирали брусчатку, готовясь к столкновениям с милицией, и блокировали улицы мусорными баками.

Позднее протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента, и захватили его. Затем участники протеста направились к зданию Государственного комитета Национальной безопасности. После переговоров с сотрудниками спецслужбы они освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ, где он находился под арестом с прошлого лета. Из колонии также был освобожден экс-премьер Сапар Исаков, который возглавлял правительство при Атамбаеве.

Источники «Газеты.uz «в Бишкеке сообщили о перебоях в работе интернета и мобильной связи, которые наблюдались в понедельник. Позднее сотовую связь восстановили.

На фоне беспорядков президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил, что 6 октября встретится с лидерами всех 16 партий, которые приняли участие в парламентских выборах.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева сообщила, что президент находится в Бишкеке и призывает все политические силы страны к благоразумию. Она заявила, что с учетом сложившейся ситуации Сооронбай Жээнбеков рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.

Агентство 24.kg утром во вторник сообщило, что протестующие захватили здание столичной мэрии. Параллельно в Оше начался митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова.