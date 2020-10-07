Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 октября провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны, в частности, обменялись мнениями по развитию событий в регионе. Главы Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства этой страны.

Кроме того, президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметили тесную координацию и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса.

В этот же день Шавкат Мирзиёев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, которого поздравил с днем рождения, а также с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В обоих случаях глава государства обменялся с коллегами мнениями о ситуации, складывающейся в регионе.

Напомним, 5 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста против результатов парламентских выборов. В демонстрациях, которые переросли в беспорядки, пострадали 590 человек, один погиб. Протестующие захватили Белый дом, где расположены парламент и администрация президента. Позднее ЦИК признал недействительными итоги голосования.