Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш, которые прошли 4 октября. Об этом говорится в заявлении на сайте ЦИК.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов в парламент прошли 4 из 16 участвовавших партий, 2 из них — провластные. На выборах были зафиксированы многочисленные нарушения, включая подкуп голосов. Представители проигравших партий отказались признавать итоги голосования и призвали ЦИК аннулировать их.

5 октября несколько тысяч человек, недовольных результатами выборов, вышли на акции протеста на улицы Бишкека. Демонстранты захватили Белый дом (в нем расположен парламент и администрация президента), городскую мэрию и правительство. Они также освободили экс-главу страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал события в стране попыткой незаконного захвата власти.

РИА Новости уточняет, что группа кыргызстанских политиков создала координационный совет для восстановления правового поля в стране. В него вошли руководители шести партий, в том числе представленных в действующем Жогорку Кенеше. Совет возглавил бывший спикер парламента Адахнан Мадумаров.

В совете не исключили, что предложат президенту Жээнбекову добровольно сложить полномочия, и заявили, что парламент может рассмотреть вопрос об импичменте действующему главе государства уже во вторник.

По данным издания Kloop, по всей стране смещают глав различных ведомств — уже сместили мэров городов Бишкека и Оша, в отставку ушли несколько полпредов.

С 6 октября Узбекистан ввел ограничение на въезд со стороны Кыргызстана на фоне беспорядков в Бишкеке. Грузоперевозки осуществляются без ограничений.