Прокуратура Ташкентской области выявило нарушение законодательства при покупке автомобиля Captiva хокимиятом Паркентского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

14 сентября на сайте государственных закупок появилась информация о том, что хокимият Паркентского района за счет средств из резервного фонда приобрел за 260 млн сумов Captiva-2 2018 года выпуска (с 10 сентября 2018 года в Узбекистане был прекращен выпуск этой модели). Автомобиль был приобретен у MEGA KARER, занимающаейся разработкой гравийных и песчаных карьеров. Среди учредителей ООО указан Сардор Нигматович Исраилов (34%), сын хокима района Нигмата Исраиловича Мухамедова.

В пресс-службе хокимията Ташкентской области тогда указали, что Паркентский район состоит из гор и предгорий, поэтому в 2019 году администрация района планировала приобрести автомобиль Captiva.

«Однако из-за отсутствия на тот момент средств в районном бюджете сын хокима, один из учредителей ООО MEGA KARER, передал машину в пользование отцу», — говорилось в сообщении.

Агентство по противодействию коррупции после изучения ситуации направила в Генеральную прокуратуру запрос для проведения доследственной проверки. По данному факту органы прокуратуры провели доследственную проверку действий хокима Паркентского района.

В ходе расследования выявлено нарушение закона «О государственных закупках», в частности, конфликт интересов при покупке автомобиля. В результате распоряжение хокима района о приобретении автомобиля было отменено, и ООО MEGA KARER возвратило 260 млн сумов на счет хокимията.

Прокуратура Ташкентской области продолжает доследственную проверку.