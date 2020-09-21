Агентство по борьбе с коррупцией направило запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана по факту покупки хокимиятом Паркентского района Ташкентской области автомобиля Captiva, сообщила пресс-служба агентства.

Информация о покупке районной администрацией Captiva за 260 млн сумов у компании, среди учредителей которой числился сын хокима района, появилась накануне. Пресс-служба хокимията Ташкентской области подтвердила эти сообщения, сообщив, что компания MEGA KARER передала машину хокимияту еще в 2019 году, согласившись на оплату позже, поскольку у администрации района не было средств на тот момент.

«Учитывая, что в вышеназванных действиях представителя государственной власти присутствуют признаки допущения коррупции путем использования своей должности, Агентство по борьбе с коррупцией направило запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой провести по данному факту доследственную проверку», — говорится в сообщении антикоррупционного органа. В агентстве добавили, что по данному факту общественности будет представлена подробная информация.