Пресс-секретарь хокимията Ташкентской области Бехзод Кабулов прокомментировал покупку автомобиля Captiva хокимиятом Паркентского района.

14 сентября на сайте государственных закупок появилась информация о том, что хокимият Паркентского района за счет средств из резервного фонда приобрел за 260 млн сумов Captiva-2 2018 года выпуска (с 10 сентября 2018 года в Узбекистане был прекращен выпуск этой модели). При покупке машины учитывались коммерческие предложения компаний, цены в интернете и технические характеристики, говорится в распоряжении хокима.

В итоге была выбрана компания MEGA KARER, занимающаяся разработкой гравийных и песчаных карьеров. Среди учредителей ООО указан Сардор Нигматович Исраилов (34%), сын хокима района Нигмата Исраиловича Мухамедова.





Глава пресс-службы хокимията Ташкентской области подтвердил, что действительно среди учредителей компании, у которой хокимият приобрел автомобиль, числится сын хокима.

«Как вам известно, Паркентский район состоит из гор и предгорий. Поэтому в 2019 году администрация района планировала приобрести автомобиль Captiva. Однако из-за отсутствия на тот момент средств в районном бюджете сын хокима, один из учредителей ООО MEGA KARER, передал машину в пользование отцу», — говорится в сообщении.

Согласно устной договоренности, оплату должны были провести, когда в районном бюджете будет достаточно денег.

«То есть машина была новой, когда ее передали в районную администрацию. Более чем год спустя, после формирования платежеспособности, эти средства были перечислены фирме по цене, установленной оценочной организацией. Говоря еще точнее, сын хокима передал новую Captiva районному хокимияту, согласившись на постоплату. С точки зрения родственных связей хочу обратить ваше внимание, что здесь нет выгоды. Наоборот, автомобиль был оценен ниже реальной стоимости», — указал пресс-секретарь.

По его словам, во время пандемии из бюджета Паркентского района направлено 1,2 млрд сумов на борьбу с коронавирусом — формирования резерва лекарств и необходимого оборудования. Кроме того, районному Центру санитарно-эпидемиологического благополучия выделено 200 млн сумов на закупку необходимого оборудования. Подготовлен и оборудован резерв на 40 коек в сельской семейной поликлинике в махалле «Чанги», специализирующейся на приеме пациентов с коронавирусом.

«Сегодня поликлиника готова принимать пациентов. То есть районный бюджет распределяется на основе точных расчетов и планов. Простыми словами, бюджетные деньги не выбрасываются на улицу, и здесь установлена очень сильная система контроля», — заявил глава пресс-службы хокимията Ташкентской области.

Бехзод Кабулов также указал, что предприниматели Паркентского района перевели 300 млн сумов в благотворительный фонд «Доброта и поддержка», а также раздали малообеспеченными семьям наличные деньги, продукты и другие необходимые товары на 2,9 млрд сумов. В частности, MEGA KARER распределила среду нуждающихся продукты и товары на 60 млн сумов.

Более того, хоким Паркентского района Нигмат Мухамедов из своих сбережений приобрел 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для районной больницы, утверждает пресс-секретарь.

Глава пресс-службы областного хокимията заявил, что не видит серьезных оснований для предположений о хищении средств бюджета. Он указал, что на сайте госзакупок предоставляется вся информация о покупках. В случае выявления соответствующие организации дают правовую оценку, отметил Бехзод Кабулов.